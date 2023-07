Sós Csaba már tudja, ki léphet Milák helyébe Fukuokában

Eredetileg 28 fő szerepelt a medencés úszóválogatott fukuokai vb-re utazó névsorában, amelyet június elején hirdetett ki Sós Csaba szövetségi kapitány, ám mindössze két héttel később Milák Kristóf bejelentette, hogy kimerültség miatt nem utazik el Japánba. Ezzel gyakorlatilag az egyetlen aranyesélyes úszónk hagyja ki a vb-t, így az előre borítékolható, hogy a 2009 óta tartó fényes úszósikereknek várhatóan nem lesz folytatása.

Milák Kristóf nyakába biztos nem kerül aranyérem a fukuokai vb-n. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Nehéz vitatkozni azzal, hogy nincs aranyesélyes úszónk – ismerte el lapunknak Sós Csaba. – Ugyanakkor egy vb-n mindig brutális a konkurencia, szóval én az éremszerzést sem becsülném alá, függetlenül attól, hogy lesz-e világbajnokunk Fukuokában. Nyilván az arany mindent visz, de volt már olyan, például 1978-ban, hogy a világbajnoki címvédő Hargitay András és Verrasztó Zoltán „csak” bronzérmet szerzett a vb-n, és az is nagy eredmény volt.

Legutóbb 2007-ben Melbourne-ben rendeztek olyan vb-t, amelyen a magyar úszósport arany nélkül maradt, akkoriban a mostani válogatott legfiatalabb tagja, a tavaly Rómában Eb-bronzérmes Molnár Dóra még csak kilenc hónapos volt.

Azóta mindig volt bajnokunk, 2009-ben Gyurta Dániel és Hosszú Katinka indította el az aranysort, amelyet rajtuk kívül Cseh László, Kapás Boglárka és Milák Kristóf nyújtott mostanáig. Közülük Fukuokában csak Kapás ugrik vízbe, neki azonban a zseniális kanadai csodaúszó, Summer McInstosh miatt most nem lehet vérmes reménye a győzelemre – ismerve az elmúlt években őt ért megpróbáltatásokat, a komoly sérüléseit, a húga tragikus elvesztését, bármilyen színű érem arannyal érne fel.

Kiket tart éremesélyesnek a vb-n Sós Csaba?

Sós Csaba az éremszerzésben mindenképpen bízik Japánban, szerinte több úszónk reális eséllyel pályázik arra, hogy dobogóra álljon, noha ez tavaly Budapesten hazai környezetben is egyedül a két aranyat besöprő Miláknak jött össze.

– Ha megnézzük a két évvel ezelőtti tokiói olimpia és a tavalyi budapesti vb eredményeit, látható, hogy sok negyedik helyünk volt, és ezekből most érem is lehet – érvelt Sós Csaba. – Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, azon nem lepődnénk meg nagyon, ha Szabó Szebasztián ötven gyorson vagy Kapás kétszáz pillangón odaférne a dobogóra. Nem akarok terhet tenni rá, de Milák kiválásával a római Eb-n ezüstérmes Márton Richárd is szerezhet meglepetést kétszáz pillangón, ahogy a háton szintén Eb-második Kovács Benedek is.

Kós Hubertnek már főszereplővé kellene előlépnie

Kós Hubert külön kategória, a kapitány szerint most ő a legnagyobb éremesélyesünk. A tavalyi Eb-n 200 vegyesen aranyérmes úszó január óta az Egyesült Államokban készül Michael Phelps korábbi edzője, Bob Bowman irányításával, s főleg 200 háton ért el biztató eredményeket az utóbbi időben, a vb-t a világ idei negyedik legjobb idejével várja, egy ideig ő tartotta a 2023-as csúcsot.

Kós Hubert tavaly a római Eb-n már aranyérmet szerzett Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Neki Fukuoka egy olyan vb lehet, amelyen végre világviszonylatban is berobban. A tehetsége eddig sem volt kérdéses, most már főszereplővé kell előlépnie – jelentette ki Kósról a kapitány, aki szívesen pakol terhet a húszéves úszóra, így ő veszi át Milák helyét a döntőre hajtó 4×100-as gyorsváltóban.

Papíron sokat várhatnánk a római Eb-n 400 vegyesen aranyérmes Mihályvári-Farkas Viktóriától is, ám az ő idei eredményei eddig elmaradtak attól, amire a jobb napjain képes. – Viki még mindig fiatal versenyző, tizenkilenc éves, és hektikusan úszik. Volt ő már olimpiai hatodik is Tokióban, remélem, hogy Fukuokában újra a szebb arcát láthatjuk – fogalmazott Sós Csaba.

Kiknek szurkolhatunk az első napon?

A medencés úszóversenyek magyar idő szerint vasárnap virradóra kezdődnek az előfutamokkal, az első döntőkre pedig 13 órától kerül sor. 400 gyorson a nyílt vízen, tíz kilométeren és a váltóval Fukuokában már ezüstérmes Rasovszky Kristóf, a nőknél az utóbbi időben jó formának örvendő Késely Ajna, 50 pillangón Szabó Szebasztián, valamint a férfi 4×100-as gyorsváltó is rajthoz áll többek között.

Úszás, magyar érdekeltségű vasárnapi számok: női 400 m gyors (Késely Ajna, Fábián Bettina), női 100 m pillangó (Jakabos Zsuzsanna), női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma), női 4x100 m gyors váltó (Magyarország), férfi 400 m gyors (Rasovszky Kristóf), férfi 100 m mell, férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián), férfi 400 m vegyes (Holló Balázs), férfi 4x100 m gyors váltó (Magyarország).

Borítókép: Milák Kristóf és Sós Csaba szövetségi kapitány (Fotó: MTI/Kovács Anikó)