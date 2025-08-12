Donald Trump és Vlagyimir Putyin e hét pénteken ül tárgyalóasztalhoz.
A Trump–Putyin-találkozó lökést adhat a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes reményét fejezte ki, hogy a közelgő találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között új lendületet adhat az orosz–amerikai kapcsolatok normalizálásának.
Bízunk benne, hogy a soron következő legfelső szintű találkozó lökést ad a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának, és elősegíti bizonyos kérdések megoldását
– mondta Rjabkov az Izvesztyija napilapnak adott interjúban.
Az orosz diplomácia helyettes vezetője példaként említette a közvetlen légi járatok újraindítását, hozzátette ugyanakkor, hogy a két vezető elsősorban más témákra fog összpontosítani, jelentette a TASZSZ.
Donald Trump augusztus 8-án közölte, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal. A dátumot és a helyszínt később Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója is megerősítette, hozzátéve: a két államfő a tartós ukrajnai rendezés lehetőségeiről folytat majd megbeszélést.
A Kreml várakozásai szerint az alaszkai találkozót követően az orosz és amerikai elnök Oroszország területén is egyeztetni fog.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (jobbra) és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a 2018. július 16-i helsinki találkozójuk előtt (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)
