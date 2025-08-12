Rendkívüli

A Trump–Putyin-találkozó lökést adhat a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes reményét fejezte ki, hogy a közelgő találkozó Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök között új lendületet adhat az orosz–amerikai kapcsolatok normalizálásának.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 08. 12. 14:51
Vlagyimir Putyin orosz elnök (jobbra) és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a 2018. július 16-i helsinki találkozójuk előtt Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
Donald Trump és Vlagyimir Putyin e hét pénteken ül tárgyalóasztalhoz. 

Trump
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP/Alexander Zemlianichenko)

Bízunk benne, hogy a soron következő legfelső szintű találkozó lökést ad a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának, és elősegíti bizonyos kérdések megoldását

– mondta Rjabkov az Izvesztyija napilapnak adott interjúban.

Az orosz diplomácia helyettes vezetője példaként említette a közvetlen légi járatok újraindítását, hozzátette ugyanakkor, hogy a két vezető elsősorban más témákra fog összpontosítani, jelentette a TASZSZ.

Donald Trump augusztus 8-án közölte, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal. A dátumot és a helyszínt később Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója is megerősítette, hozzátéve: a két államfő a tartós ukrajnai rendezés lehetőségeiről folytat majd megbeszélést.

A Kreml várakozásai szerint az alaszkai találkozót követően az orosz és amerikai elnök Oroszország területén is egyeztetni fog.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (jobbra) és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a 2018. július 16-i helsinki találkozójuk előtt (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

