A Trump–Putyin-találkozó lökést adhat a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának

Bízunk benne, hogy a soron következő legfelső szintű találkozó lökést ad a kétoldalú kapcsolatok normalizálásának, és elősegíti bizonyos kérdések megoldását

– mondta Rjabkov az Izvesztyija napilapnak adott interjúban.

Az orosz diplomácia helyettes vezetője példaként említette a közvetlen légi járatok újraindítását, hozzátette ugyanakkor, hogy a két vezető elsősorban más témákra fog összpontosítani, jelentette a TASZSZ.

Donald Trump augusztus 8-án közölte, hogy augusztus 15-én Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal. A dátumot és a helyszínt később Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója is megerősítette, hozzátéve: a két államfő a tartós ukrajnai rendezés lehetőségeiről folytat majd megbeszélést.

A Kreml várakozásai szerint az alaszkai találkozót követően az orosz és amerikai elnök Oroszország területén is egyeztetni fog.