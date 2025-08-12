Földönkívüli eszközre emlékeztet az ókori Egyiptom legrejtélyesebb tárgya

A Sabu korong felfedezése

A Sabu korongot 1936-ban találták meg Szakkara nekropoliszában, Sabu sírjában. Sabu az első dinasztia idején, Kr. e. 3100–2900 között élt, és magas rangú tisztviselő lehetett. A lelet megtalálásakor a korong darabokra tört, de később restaurálták. Ma a kairói Egyiptomi Múzeum egyik kiemelt műtárgya.

A szakkarai nekropolisz Dzsószer fáraó híres lépcsős piramisával Fotó: Wikimedia Commons

A sírt Walter Emery brit egyiptológus tárta fel.

A mastaba – téglalap alakú, ferde falú, lapos tetejű sírépítmény – ékszereit és nemesfémjeit már korábban elrabolták. Ennek ellenére Sabu csontváza épen megmaradt egy fakoporsóban. A sírban számos kő- és kerámiaedényt, kovakő- és rézszerszámokat, két ökör maradványát, valamint a különleges kőkorongot találták.

A Sabu korong jellemzői

A korong átmérője 61 centiméter, magassága 10 centiméter. Anyaga metaszilárd kőzet, amely üledékes eredetű, de részben metamorfizálódott. Emery háromkaréjos, díszes tálként írta le. A pereméből három vékony, ívelt szárny emelkedik ki, amelyek felülnézetből egy propellerre, kormánykerékre vagy kerékagyra emlékeztetnek.

Ma sem tisztázott, hogy mi lehetett a funkciója a rejtélyes tárgynak Fotó: Wikipedia / Martin1833

Ali El-Khouli egyiptomi régész szerint a széles, lapos kőtálak gyakoriak voltak az első három dinasztia idején. A Sabu korong azonban formájával és kivitelezésével messze eltér a korabeli példányoktól.

A korong funkciójának rejtélye

A Sabu korong különleges kialakítása sok találgatást szült.

Volt, aki vízturbina alkatrészének, más idegen űrhajó hajtóműdarabjának tartotta.

Egy modern elmélet szerint cefretartályként használhatták sörkészítéshez, gabona és forró víz tárolására. A legvalószínűbb magyarázat mégis az, hogy a korong az ókori Egyiptomban használatos lapos tálakhoz hasonlóan étel vagy olaj tárolására szolgált. A kifinomult megmunkálás és a ritka anyag arra utal, hogy nem mindennapi használatra készült, hanem a túlvilági életre szánt sírmelléklet volt.

Sabu korongja az ókori Egyiptom egyik megfejtetlen titka Fotó: Wikimedia Commons

A Sabu korong a mai napig az ókori egyiptomi mesterművek és rejtélyes tárgyak közé tartozik. Egyszerre képviseli a technikai precizitást, az esztétikai igényességet és a szimbolikus jelentést, amelyek az egyiptomi sírművészetet jellemezték.

