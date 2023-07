Megvan az első magyar érem a vizes vb-n, Rasovszky most igen kemény volt

Az utolsó fordulót követő 800 méterre aztán hárman végképp faképnél hagyták a többieket. Wellbrock elhúzott, ám némi meglepetésre a két olasz nem bírta Rasovszky és Klemet tempóját, így nagyjából 400 méterrel a cél előtt egyértelmű vált, hogy egy kérdés marad a magyar úszó számára: ezüst vagy bronz.

Klemet nagyot ment a kettős német győzelemért, de Rasovszky nem hagyta magát, keményen beleállt a test-test elleni harcba, és megvédte a második helyet. Ezzel megszerezte Magyarország első dobogós helyezését a fukuokai vizes vb-n, és hazánk történetének első érmét az olimpai programban szereplő 10 kilométeres királyszámban.

Rasovszky, aki 2019-ben öt kilométeren az első magyar nyílt vízi világbajnok volt, immáron a 2024-es párizsi olimpiai kvótát is biztosan zsebre vágta. Noha már a medencés 1500 gyorson elért A-szintje jogosulttá tehette volna a nyílt vízen való nevezésre is, a vb-dobogó már hivatalos indulási jogot ér neki.

Rasovszky: Csak azt tettem, amit velem is megtettek már párszor

– Az utóbbi évek egyik legjobb versenyét úsztam, talán még a tokiói olimpinál is jobbat – értékelt az örömittas Rasovszky. – Két éve elkövettem néhány hibát, most viszont nagyon hosszan kell majd elemezni, hogy találjunk egyet vagy kettőt. Minden úgy történt, ahogy terveztem, senki és semmi nem tudott kizökkenteni egy pillanatra sem, ráadásul a barátnőm a verseny előtt a lelkemre kötötte, legyek annyira kemény, amennyire csak tudok. Hát a végén az voltam, ezt nem tagadom, de semmi mást nem csináltam, mint amit a szabályok megengednek. Életemben először tettem azt, amit egyébként mindenki más is szokott, és amit velem is megtettek párszor. Ha már úgy harminc kilóval nehezebb vagyok Olivernél Klemetnél, akkor világos, hogy kihasználom ezt. Az érem már megvolt, akár bele is nyugodhattam volna ebbe, de aztán azt mondtam magamnak, nem adom az ezüstöt, hiába vannak a srácnak jobb idői a medencés számokban, azaz egy finisben elvben gyorsabb, ezt az ezüstöt nem fogja megkapni. Nagyon örülök, hogy így sikerült, hogy duplán megvan az olimpiai kvóta, most egy év nyugalom jön, igyekszem befejezni az egyetemet decemberben, aztán jöhet a párizsi felkészülés.

Mi történt Betlehem Dáviddal?

Rasovszky mellett Betlehem Dávid is jó formában várta a vb-t, titkon abban bízhattunk, hogy mindketten harcban lehetnek a dobogós helyezésekért, de erre ezúttal nem volt esély. Betlehem az első két körben még a mezőny első harmadában-negyedében haladt, aztán visszaesett, s végül a 16. helyen zárt.

– Nagyon sajnálom, ami történt, egyáltalán nem éreztem, hogy lenne erőm – értékelt Betlehem. – A második kör után egyszerűen semmi nem ment úgy, ahogy szerettem volna, ahogy vártam magamtól, nem ment a lábam, szétesett a mozgásom. Amikor az utolsóelőtti körben még egyszer nekilódultam volna, akkor meg az egyik francia feltartott, és ott végképp leblokkoltam.

Fukuokai vizes vb, nyílt vízi úszás, férfi 10 km: 1. Florian Wellbrock (Németország) 1:50:40,3 óra, 2. Rasovzsky Kristóf 1:50:59,0, 3. Oliver Klemet (Németország) 1:51:00,8, ...16. Betlehem Dávid 1:53:30,9.

Borítókép: Rasovszky Kristóf ezüstéremmel a nyakában a fukuokai vizes vb-n (Fotó: Magyar Úszószövetség)