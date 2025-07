Majka nem vett vissza a gyűlöletből, most banánokkal bohócot csinált magából

A Blikk tudósítása szerint a műsor második felében felcsendült a Csurran, cseppen című dal, amelyben

ismét bemutatták a napokban nagy port kavaró, botrányos jelenetet:

Bindzsisztán miniszterelnökét jelképesen fejbe lőtték a színpadon. A jelenetben azonban a lövések nem sikerültek, a banánpisztolyok besültek, Majka nem esett össze, életben maradt. Majd a közönség felé fordulva énekelte:

Én mindent túlélek, rám vannak írva a törvények!

Majka átlépett egy határt

Arról lapunk is beszámolt, hogy véres leszámolásra, főbelövésre is utalt Majka a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökéről szóló, Csurran, cseppen című számának végén a debreceni Campus fesztivál zárónapján, július 19-én.

A botránynak azóta következményei is lettek. A One Magyarország lezárja márkanagyköveti együttműködését Majkával. „Az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG-csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel” – közölte a vállalat.

Közben visszafogottan nyilatkoznak azok a fesztiválszervezők, akiknél idén nyáron még fellép Majka. Többeket megkerestünk, akik válaszoltak, kivétel nélkül azt mondták, hogy politikamentes rendezvényt szerveznek és szerveztek mindig is. Van olyan fesztivál, ahol egyenesen szerződésbe foglalják a politikamentességet.