Súlyos baleset történt a Káli-medencében + fotók

Felborult egy személykocsi Veszprém Vármegyében, Köveskál és Zánka között. Az Országos Katasztrófavédelem közlése szerint az autóban ketten utaztak, egyikük beszorult a járműbe.

A baleset helyszíne (Forrás: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság)

A 4-es kilométernél történt balesethez a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított, és

egy embert feszítővágó berendezéssel kiszabadított az összetört kocsiból.

A helyszínre mentő is érkezett, az egyik személyt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Borítókép: Súlyos baleset történt (Forrás: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság)

