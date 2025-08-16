Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

Súlyos baleset történt a Káli-medencében + fotók

Egy ember a felborult járműbe szorult.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 9:01
Felborult egy személykocsi Veszprém Vármegyében, Köveskál és Zánka között. Az Országos Katasztrófavédelem közlése szerint az autóban ketten utaztak, egyikük beszorult a járműbe. 

A baleset helyszíne (Forrás: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság)

A 4-es kilométernél történt balesethez a badacsonytomaji hivatásos tűzoltók vonultak. A raj áramtalanított, és 

egy embert feszítővágó berendezéssel kiszabadított az összetört kocsiból. 

A helyszínre mentő is érkezett, az egyik személyt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.

Borítókép: Súlyos baleset történt (Forrás: Facebook/Balatonfüredi Önkormányzati Tűzoltóság)
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

