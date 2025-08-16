Balesetekkel, torlódásokkal kezdődik a hétvége

Baleset történt szombat reggel az M5-ös autópályán, ahol két személyautó ütközött. A katasztrófavédelem közlése szerint a karambol a sztráda 96-os kilométerénél, a Budapest felé vezető oldalon következett be.

Fotó: Pexels

Az egyik autó árokba hajtott, a másik elfoglalta a két belső sávot, de a kiskunfélegyházi hivatásos tűzoltók már letolták a leállósávba a járművet. A raj áramtalanított.

A balesetben hat ember érintett, hozzájuk mentőt riasztottak.

Az érintett szakaszon nehézkes a forgalom. Az Útinform információi szerint sávzárásra kell számítani, a torlódás pedig már négy és fél kilométer hosszú.

Baleset történt a 47-es főúton is, a Sáránd és Derecske közötti szakaszon, itt két személygépjármű ütközött. A 17-es kilométernél megállították a forgalmat. Kerülni a Hosszúpályi–Konyár útvonalon lehet.

Szombat lévén

sokan haladnak a Balaton felé, telítettetek a sávok az M7-es autópályán.

Törökbálint és Baracska között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani



Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)