Fókuszban a buszsávok szabályszerű használata

A fővárosi buszsávok szabályos használatát ellenőrizte a BRFK és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), két nap alatt a rendőrök összesen 54 esetben intézkedtek.

A közlemény szerint augusztus 12-én és 13-án összesen 47 személlyel szemben szabtak ki helyszíni bírságot.

A legtöbb intézkedés – 36 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt,

emellett három járművezetőt a műszaki érvényesség lejárta, egyet az orvosi érvényesség lejárta, egyet a záróvonal átlépése, egyet a megállásra vonatkozó szabályok megszegése, egyet a gyalogos elsőbbség meg nem adása, két járművezetőt az útburkolati jelzés figyelmen kívül hagyása, és további két sofőrt az út vonalvezetésének nem megfelelő követése miatt bírságoltak meg.

Továbbá egy sofőrt engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő.

Három szabálysértési feljelentés született: egy esetben megkülönböztető fényjelzés jogosulatlan felszerelése, egy esetben bukósisak nem megfelelő használata, valamint kivont gépjárművel való közlekedés miatt.

Közigazgatási bírságot három járművezető kapott biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

