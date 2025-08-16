Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

Fókuszban a buszsávok szabályszerű használata

Kiemelt akcióban ellenőrizte a fővárosi buszsávok szabályos használatát BRFK és a BKK, de azokat is szankcionálták, akik más módon szegték meg a közlekedési előírásokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 8:07
Fotó: Fügedi Richárd
A fővárosi buszsávok szabályos használatát ellenőrizte a BRFK és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), két nap alatt a rendőrök összesen 54 esetben intézkedtek. 

Karácsony Gergely is előszeretettel használja a buszsávot (Fotó: Képernyőfotó - Videa)

A közlemény szerint augusztus 12-én és 13-án összesen 47 személlyel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. 

A legtöbb intézkedés – 36 eset – a buszsáv jogosulatlan használata miatt történt, 

emellett három járművezetőt a műszaki érvényesség lejárta, egyet az orvosi érvényesség lejárta, egyet a záróvonal átlépése, egyet a megállásra vonatkozó szabályok megszegése, egyet a gyalogos elsőbbség meg nem adása, két járművezetőt az útburkolati jelzés figyelmen kívül hagyása, és további két sofőrt az út vonalvezetésének nem megfelelő követése miatt bírságoltak meg.

Továbbá egy sofőrt engedély nélküli vezetés miatt állítottak elő. 

Három szabálysértési feljelentés született: egy esetben megkülönböztető fényjelzés jogosulatlan felszerelése, egy esetben bukósisak nem megfelelő használata, valamint kivont gépjárművel való közlekedés miatt.

 Közigazgatási bírságot három járművezető kapott biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Fügedi Richárd)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bánó Attila
Brüsszel hatásköröket von el

Háborús viszonyok között nehéz a kisebbségek számára jogegyenlőséget kiharcolni.

