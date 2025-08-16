kánikula napzápor zivatarIdőjáráselőrejelzésgomolyfelhő

Záporok kísérik a kánikulát

Tetőzik a hőség szombaton, a nap második felében viszont elsősorban a Dunántúlon, majd később az északi és középső tájakon is előfordulhat néhol zápor, zivatar.

2025. 08. 16. 7:29
illusztráció Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A hétvégén tetőzik a kánikula, ugyanakkor a szinte zavartalanul napos időt követően a nap második felében már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig (elsősorban késő délutántól, estétől) zápor, zivatar alakulhat ki, jobbára elsősorban az északnyugati tájakon.

 

Délutántól számíthatunk zivatarokra. (Met.hu)

A Hungaromet előrejelzése szerint a Dunántúlon nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. 

A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő.

Szombat este továbbra is képződhetnek gomolyfelhők, de alapvetően gyengén, helyenként közepesen felhős idő várható. Elsősorban a Dunántúlon, majd később az északi és középső tájakon is előfordulhat néhol zápor, zivatar. Az északias szél élénk, egy-egy helyen erős lesz, zivatarok mentén is lehet szélerősödés. Hajnalra általában 19 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet. 

Vasárnap általában sok napsütés valószínű, de erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. 

Szórványosan zápor, zivatar is valószínű - legkisebb eséllyel északnyugaton eshet,

 legkésőbb nagyjából a Salgótarján-Makó vonal szélesebb sávjában szűnhet meg a csapadék. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon és a Zemplén térségében néhol megerősödik. A csúcsérték 28, 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)


 

