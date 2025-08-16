Egy zarándoklaton százak halálát okozták villámárvizek + videó

Rendkívüli

Több mint 280 ember halt meg Indiában és Pakisztánban, és több tucatnyian eltűntek – közölték a hatóságok, miközben a mentőalakulatok mintegy 1600 embert helyeztek biztonságba a két szomszédos ország hegyvidéki térségeiben. A hirtelen jött esőzések villámárvizeket és földcsuszamlásokat okoztak, amik egy éves hindu zarándoklat résztvevőit is elsodorták. A mentési munkálatok továbbra is folyamatban vannak.

2025. 08. 16. 9:06
Több mint 280 ember halt meg az özönvízszerű esőzések okozta villámárvizekben
Több mint 280 ember halt meg az özönvízszerű esőzések okozta villámárvizekben Fotó: UTTARAKHAND POLICE / HANDOUT Forrás: ANADOLU
Több helyen is földcsuszamlásokkal járó áradások voltak az India által ellenőrzött Kasmírban, ahol hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott le, majd a csapadékzóna áttevődött Pakisztán északi és északnyugati részére. A mentőcsapatok mintegy 1600 embert menekítettek ki két hegyvidéki körzetből a szomszédos országokban. A villámárvizek és földcsuszamlások több mint 280 ember életét oltották ki Indiában és Pakisztánban, és további tucatnyi embert tartanak eltűntként számon – közölték a hatóságok.

Villámárvizek és földcsuszamlások okoztak káoszt a szomszédos országokban

Az áradások az India által ellenőrzött Kasmírban kezdődtek, majd továbbterjedtek Pakisztán északi és északnyugati területeire, miután hirtelen, intenzív záporok zúdultak le. Az áradásokat követő földcsuszamlások tucatnyi sérültet hagytak hátra, és ezrek evakuálását tették szükségessé, különösen Hajber-Pahtunhva (Pakisztán) tartományban.

Kasmírban a mentőalakulatok eltűnt emberek után kutatnak a Chositi nevű távoli hegyi faluban, ahol a villámárvizek legalább 60 halálos áldozatot követeltek és több mint 80 embert eltűntként tartanak számon. A hatóságok szerint az eltűntek száma tovább emelkedhet. Chositi az utolsó gépjárművel megközelíthető falu az egy éves hindu zarándokútvonalon, amely egy 3000 méteres magasságban fekvő hegyi szentélyhez vezet. A zarándoklat július 25-én kezdődött és szeptember 5-ig tartott volna, de azt a szélsőséges időjárás miatt a héten felfüggesztették. Az áradás elsodorta a zarándokok közösségi konyháját, valamint tucatnyi járművet is. 

A közösségi konyhában több mint 200 zarándok tartózkodott a katasztrófa idején.

Egy nő, Sneha elmondta, hogy férjét és lányát sodorta el az ár, akik épp étkeztek a közösségi konyhában. A család is a zarándoklatra érkezett. 

Egy helyi lakos, Harvinder Singh elmondta, hogy a katasztrófa után azonnal csatlakozott a mentéshez, és 33 holttestet segített kiemelni a sárból.

Arról is beszámolt, hogy a helyiek közül legalább 50 ember került súlyos sérülésekkel kórházba, közülük sokat egy sárral és törmelékkel telt patakból mentettek ki. A hatóságok pénteken ideiglenes hidakat építettek, hogy a csapdába esett zarándokok átkelhessenek a sáros vízfolyáson, és tucatnyi munkagépet vetettek be sziklák, kidőlt fák, villanyoszlopok és egyéb törmelék eltávolítására. A hivatalos közlés szerint közel 4000 zarándokot evakuáltak. További heves esőzésekre és áradásokra számítanak a térségben.

Pakisztánban turisták százai rekedtek a víz fogságában

Pakisztán északi és északnyugati területein a villámárvizek legalább 243 ember életét követelték, köztük 157 emberét pénteken a Buner körzetben. Mohammad Suhail az Associated Pressnek elmondta, hogy tucatnyi ember még mindig eltűntként van nyilvántartva, és a mentési műveletek folytatódnak. Elmondása szerint péntek délig 78 holttestet emeltek ki, majd további 79-et. A hatóságok pénteken szükségállapotot hirdettek.

A halálos áldozatok száma még emelkedhet, mivel továbbra is keresünk tucatnyi eltűntet

 – mondta Suhail. Mentőalakulatok csónakok és helikopterek segítségével próbálják elérni a lakosokat. A tartományi mentőszolgálat szóvivője elmondta, hogy a mentőcsapatok órákon át dolgoztak 2000 turista kimentésén, akiket villámáradások és földcsuszamlások zártak el a Siran-völgyben, Mansehra körzetben és más helyszíneken.

Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök vészhelyzeti értekezleten utasította a katasztrófavédelmi hatóságot, hogy biztosítsák a turisták és az áradások által sújtott helyiek evakuálását.

Egy segélyszállítmányt szállító helikopter a kedvezőtlen időjárás miatt lezuhant az északnyugati Bajaur térségben, és mind az öt fedélzeten tartózkodó ember – köztük két pilóta – életét vesztette. A legutóbbi halálesetekkel együtt június 26. óta 556-ra emelkedett az esőzéshez köthető halálos áldozatok száma a pakisztáni Nemzeti Katasztrófavédelmi Hatóság szerint –írja az AP News.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy több tucat embert temetett maga alá az iszap + videó.

Borítókép: Több mint 280 ember halt meg az özönvízszerű esőzések okozta villámárvizekben (Fotó: AFP)

