Egy zarándoklaton százak halálát okozták villámárvizek + videó

Több helyen is földcsuszamlásokkal járó áradások voltak az India által ellenőrzött Kasmírban, ahol hirtelen nagy mennyiségű csapadék hullott le, majd a csapadékzóna áttevődött Pakisztán északi és északnyugati részére. A mentőcsapatok mintegy 1600 embert menekítettek ki két hegyvidéki körzetből a szomszédos országokban. A villámárvizek és földcsuszamlások több mint 280 ember életét oltották ki Indiában és Pakisztánban, és további tucatnyi embert tartanak eltűntként számon – közölték a hatóságok.

Százak halálát okozták villámárvizek és földcsuszamlások Indiában és Pakisztánban

Fotó: MUZAMIL MATTOO / NurPhoto

Villámárvizek és földcsuszamlások okoztak káoszt a szomszédos országokban

Az áradások az India által ellenőrzött Kasmírban kezdődtek, majd továbbterjedtek Pakisztán északi és északnyugati területeire, miután hirtelen, intenzív záporok zúdultak le. Az áradásokat követő földcsuszamlások tucatnyi sérültet hagytak hátra, és ezrek evakuálását tették szükségessé, különösen Hajber-Pahtunhva (Pakisztán) tartományban.

Kasmírban a mentőalakulatok eltűnt emberek után kutatnak a Chositi nevű távoli hegyi faluban, ahol a villámárvizek legalább 60 halálos áldozatot követeltek és több mint 80 embert eltűntként tartanak számon. A hatóságok szerint az eltűntek száma tovább emelkedhet. Chositi az utolsó gépjárművel megközelíthető falu az egy éves hindu zarándokútvonalon, amely egy 3000 méteres magasságban fekvő hegyi szentélyhez vezet. A zarándoklat július 25-én kezdődött és szeptember 5-ig tartott volna, de azt a szélsőséges időjárás miatt a héten felfüggesztették. Az áradás elsodorta a zarándokok közösségi konyháját, valamint tucatnyi járművet is.

A közösségi konyhában több mint 200 zarándok tartózkodott a katasztrófa idején.

Egy nő, Sneha elmondta, hogy férjét és lányát sodorta el az ár, akik épp étkeztek a közösségi konyhában. A család is a zarándoklatra érkezett.

Egy helyi lakos, Harvinder Singh elmondta, hogy a katasztrófa után azonnal csatlakozott a mentéshez, és 33 holttestet segített kiemelni a sárból.

Arról is beszámolt, hogy a helyiek közül legalább 50 ember került súlyos sérülésekkel kórházba, közülük sokat egy sárral és törmelékkel telt patakból mentettek ki. A hatóságok pénteken ideiglenes hidakat építettek, hogy a csapdába esett zarándokok átkelhessenek a sáros vízfolyáson, és tucatnyi munkagépet vetettek be sziklák, kidőlt fák, villanyoszlopok és egyéb törmelék eltávolítására. A hivatalos közlés szerint közel 4000 zarándokot evakuáltak. További heves esőzésekre és áradásokra számítanak a térségben.