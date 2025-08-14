A szakértők megkongatták a vészharangot egy földrengéssorozat miatt

Kalifornia helyi idő szerint csütörtök hajnalban egy földrengéssorozattól remegett, ami aggodalmat keltett a kutatók körében. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) hat rengést jelentett, melyek magnitúdója 2,6 és 4 között mozgott. A szeizmikus aktivitás helyi idő szerint 1:51-kor kezdődött, amikor mindössze két perc leforgása alatt négy rengést regisztráltak. A magnitúdók 2,6 és 4,0 között voltak. Ezek a rengések San Franciscótól nagyjából 115 kilométerre északra, a Szent-András törésvonal közelében történtek.

Egy kaliforniai földrengéssorozat miatt a kutatók figyelmeztetést adtak ki

A tudósok szerint a hasadék környékén régóta esedékes egy 7,8 vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengés, ezért figyelemmel kísérik a legutóbbi aktivitást.

A Michigan Tech University felmérése szerint az emberek jellemzően nem érzékelik a 2,5 magnitúdónál kisebb rengéseket. A 2,5 és 5,4 közötti magnitúdójú rengéseket már lehet érezni, de csak kisebb károkat okoznak.