A szakértők megkongatták a vészharangot egy földrengéssorozat miatt

Kaliforniát csütörtökön rövid idő alatt, hat egymást követő földrengés rázta meg. A szakértők szerint a régió szeizmikus aktivitása nagy figyelmet érdemel, mivel a Szent-András törésvonal közelében régóta esedékes egy nagy földrengés.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 17:31
Hat földrengés rázta meg Kaliforniát
Hat földrengés rázta meg Kaliforniát Fotó: adventtr
Kalifornia helyi idő szerint csütörtök hajnalban egy földrengéssorozattól remegett, ami aggodalmat keltett a kutatók körében. Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) hat rengést jelentett, melyek magnitúdója 2,6 és 4 között mozgott. A szeizmikus aktivitás helyi idő szerint 1:51-kor kezdődött, amikor mindössze két perc leforgása alatt négy rengést regisztráltak. A magnitúdók 2,6 és 4,0 között voltak. Ezek a rengések San Franciscótól nagyjából 115 kilométerre északra, a Szent-András törésvonal közelében történtek.

Egy kaliforniai földrengéssorozat miatt a kutatók figyelmeztetést adtak ki
Egy kaliforniai földrengéssorozat miatt a kutatók figyelmeztetést adtak ki
Fotó: Gettyimages

A tudósok szerint a hasadék környékén régóta esedékes egy 7,8 vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengés, ezért figyelemmel kísérik a legutóbbi aktivitást.

A Michigan Tech University felmérése szerint az emberek jellemzően nem érzékelik a 2,5 magnitúdónál kisebb rengéseket. A 2,5 és 5,4 közötti magnitúdójú rengéseket már lehet érezni, de csak kisebb károkat okoznak.

Milyen károkat okozna egy nagyobb földrengés?

Egy 7,8 magnitúdójú rengés körülbelül 1800 halálesetet, 50 000 sérülést és 200 milliárd dolláros kárt okozhatna az előrejelzések szerint. A történelmi feljegyzések alapján a Szent-András törésvonal körülbelül 150 évente van nagy rengés, az utolsó ilyen esemény pedig 167 évvel ezelőtt történt – írja a Daily Mail. Legutóbb áprilisban volt hasonló eset, akkor a földrengés magnitúdója 5,2-es volt.

A Szent András-törésvonal vagy Szent András-vetődés Észak-Amerika nyugati partvidékén húzódik mintegy 1300 kilométer hosszan. Az Észak-amerikai-kőzetlemez és a Csendes-óceáni-kőzetlemez között húzódó vetődés. Kiindulópontja a Kaliforniai-öböl, ahonnan a szárazföldön mintegy 1000 kilométeren át északnyugati irányba tart, ezután San Franciscótól északra a tenger alatt halad.

 

Borítókép: Hat földrengés rázta meg Kaliforniát (Fotó: Adventtr)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

