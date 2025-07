Majkánál végre leesett a tantusz: belengette visszavonulását

„Elmondtam, hogy ebben szerintem még olyan három év lehet. Nem várom meg, amíg kisebb színpadon játszunk este 6-tól. […] Lehet, picit méltánytalan lenne” – árulta el a Forbes-nak adott interjújában Majoros Péter, Majka.

Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Forrás: Képernyőkép)

Mint ismert, a rapper egy botrány miatt lett mostanában rendszeres szereplője a híreknek, ugyanis egy miniszterelnök kivégzésére utaló jelenetet játszott el koncertje végén a Campus fesztiválon. Saját követőin kívül a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök, és Orbán Viktor is üzent.

Nem maradtak el a következmények

A közfelháborodásának meg is lett az eredménye, az One Magyarország lezárta márkanagyköveti együttműködését Majkával. „Az üzleti döntés hátterében az énekes-előadóművész Campus fesztiválon bemutatott erőszakos színpadi produkciója, valamint az elmúlt időszakban tett közéleti megnyilvánulásai állnak. Mindezek ellentétesek a 4iG-csoport alapértékeivel és szerződésben megfogalmazott elvárásaival, valamint éles ellentétben állnak a One márka által képviselt értékekkel” – fogalmaztak.

Majkával a botránya miatt a One is felbontotta a szerződését (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A sorozatos kritikára az előadóművész áldozati pózba vágta magát: vasárnapi bejegyzésében hosszasan ecsetelte, milyen lejáratókampány folyik ellene. „Nehezen találtam szavakat arra a boszorkányüldözésre, ami ellenem folyt az elmúlt napokban” – fogalmazott. Akkor azonban még azt írta, hogy részéről a Ona Magyarországgal kötött szerződése egy élő szerződés, és ő a továbbiakban is úgy kezeli.

Visszavonulása kapcsán a Forbesnak most elárulta azt is, milyen reményei vannak pályafutása végét illetően. „Negyvenhat éves leszek, lehet, hogy a Majka 50-et még szépen meg lehet koronázni egy hatalmas bulival” – jegyezte meg.