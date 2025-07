OTP, Hell: Nem vagyunk Majka szponzorai

A miniszterelnök fejbelövését imitáló rapper, Majoros Péter Majka bevételének jelentős részét a fellépései adják az RTL Klubbal kötött szerződése mellett; tavaly számos nagyvállalat rendezvényén lépett a színpadra, többek között a Hell, az OTP és a One Magyarország eseményein is feltűnt. Utóbbi cégnél ráadásul nagykövetként is tevékenykedik az időközben balliberális megmondóemberré avanzsált előadó.

Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon (Fotó: Czinege Melinda)

A botrány kapcsán tett megkeresésünke az OTP Bank úgy reagált, hogy ugyan cégük zárt rendezvényén egy alkalommal, tavaly fellépett az előadó, de leszögezték, hogy a lapunk által vélelmezettel szemben sem korábban, sem most nem szponzorálják Majkát, éppen ezért nem kommentálják a debreceni koncerten történteket sem. Szintén reagált a Hell, akik közölték, nem áll fenn élő szerződésük Majoros Péterrel, a konkrét esettel és a felvetett kérdésekkel kapcsolatban pedig ők sem kívánnak nyilatkozni.

A One Magyarország, amelynek nagyköveteként is tevékenykedik Majka, még nem adott választ a mostani botrány kapcsán.

Az ügy súlyosságát jól szemlélteti, hogy a rajongók is kiakadtak, de még a fesztivál szervezői is elhatárolódtak az esettől. Felháborodásának adott hangot Dopeman, Nagy Feró és Debrecen polgármestere is, sőt még Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor is üzent.

Majka magyarázkodni kényszerült, de nem kért bocsánatot

A rapper azóta igyekezett megmagyarázni, hogy a színpadon történt jelenet csupán egy „geg”, és az erről szóló kattintásvadász híradások újságíróknak csúfolt csinovnyikoktól származnak. Meglátása szerint „nem lehet hülyének nézni az embereket”.

Majka ugyanakkor még arra is időt szánt, hogy mélységes felháborodása mellett egy régi bölcsességet is átadjon: „A szórakoztatóiparban az első számú szabály, hogy sose nézd hülyének a közönséget. Mert aki a közönséget hülyének nézi, az a hülye”.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint azonban egy olyan időszakban, amikor az amerikai elnököt és a szlovák miniszterelnököt is le akarták lőni, egy miniszterelnök kivégzését imitálni a színpadon nem fér bele. – Különösen szomorú, hogy az RTL-nek adott nyilatkozatodban arra utaltál, szerinted ez kell a fiataloknak – jegyezte meg lapunknak a szakértő.