Íme, Majka még a menyasszonyát is elárulta + videó

– Majka egy elvtelen áruló – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Bohár Dániel. A Megafon riportere felidézte: a Való világ című műsorban elárulta a menyasszonyát, „megcsalta ország-világ előtt”. Később hátba szúrta a mentorát, Dopemant, akinek a zenei pályafutását köszönheti.

Ugyanakkor nemcsak a menyasszonya és a mentora ismerte meg Majka valódi arcát, hanem a barátja, Curtis is, amikor a színpadon hagyta hátra. – És mindegyik esetben egyetlen dolog számított neki, a pénz és a hírnév. Ismerős a sztori, láttunk már ilyet. És milyen érdekes, hogy ezek az alakok mindig egymásra találnak – jegyezte meg a riporter.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nagy feháborodást keltett Majkának a miniszterelnök kivégzésére utaló jelenete a Campus fesztiválon. Saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett Debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az előadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök, és Orbán Viktor is üzent.

Bohár Dánielnek a témában készült videóját itt tekintheti meg.