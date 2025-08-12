Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Donald TusklengyeluniósMagyar Péter

Magyar Péter példaképei szvingerklubra és luxusra költötték az uniós pénzeket

A Tisza Párt elnökének példaképei az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét saját magukra költötték. Magyar Péter egyelőre hallgat az ügyről, miközben párttársaival – köztük Kollár Kingával – hónapok óta Magyarország szerintük jogos megbüntetését harsogja.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 8:34
Fotó: Markovics Gábor
„Szerintem Lengyelország mindenben jó példa és követendő példa Magyarország számára” – ezt mondta Magyar Péter tavaly az EP-választási kampány hajrájában. Az ATV stúdiójában 2024. május 31-én felvett interjúban a Tisza Párt elnöke méltatta Donald Tusk kormányát, hiszen miután megválasztották őket, „egy hét alatt visszaadták a közmédia függetlenségét, az állami propagandát betiltották és eltörölték a hetes cikkelyt”.
 

A Brüsszel-párti, liberális kormányzat mostanra bizalmi válságba került, amelyet az elnökválasztás kormánykoalíció általi elvesztése után az elmúlt napokban egy durva korrupciós botrány fokoz.

Miután 2023 végén kormányváltás volt, Brüsszel, amely addig az uniós pénzekkel zsarolta a nemzeti-konzervatív kormányzatot, gyakorlatilag azonnal zöld lámpát adott a forráslehívásokra.
Így elérhetővé tették a Covid utáni helyreállítási alap pénzeit is. Lengyelországnak hatvanmilliárd euró jutott ebből a programból. A kiírások megtörténtek, és mára kiderült: 

egy sor liberális politikus családtagjai, valamint egy szvingerklub is hamar forrásokhoz jutott. A vélhető visszaélésekről szóló hírek napok óta lázban tartják a lengyel közéletet.

A források egy része Porsche Cayenne, Audi Q8, Lexus RX450H+ és Range Rover Sport típusú gépjárművekre, jachtokra, úszó házakra és szoláriumokra ment. Talán a legnagyobb negatív visszhangot az az eset váltotta ki, hogy egy sziléziai vállalkozó százezer eurót, azaz csaknem negyvenmillió forintot kapott arra, hogy a szvingerklubjában „kiszélesítse a catering szolgáltatásokat”. 

A klub tulajdonosa arról beszélt, hogy már volt egy audit az ügyben, és nincs szükség további vizsgálatokra, amelyeket egyébként maga Donald Tusk ígért a kétes kifizetések kapcsán.

Ráadásul több lengyel kormánypárti politikus családtagja is részesült az uniós pénzekből. A Brussels Signal összesítése szerint Izabela Piasecka, Tusk Polgári Koalíció (KO) nevű pártjának politikusa például 120 ezer eurót, azaz mintegy ötvenmillió forintnyi forrást kapott egy „relaxációs zónára” a nyaralójában.

 

A brüsszeli lap tudósítása szerint szintén 120 ezer euró jutott a szintén Tusk szövetségeseként politizáló Beniamin Godyla szenátor (KO) feleségének, még pontosabban a házaspár közös szállodájának spa egységére és egyéb fejlesztéseire.

Forrás: 24opole.pl

Katarzyna Królak parlamenti képviselő (KO) a TV Polsatnak vallotta be, hogy a fél családja részesült az uniós forrásokból, és szerinte olyan világban élnek, ahol az emberek számára megengedett, hogy jelentkezzenek ilyen támogatásokért.

 

Mindemellett Artur Łącki, a Tusk-párt leggazdagabb politikusának a felesége három kifizetésben részesült a helyreállítási alapokból, összesen mintegy 250 ezer euró értékben a szállodás vállalkozása részére.

 

Összefoglalva: 

a Tisza Párt elnökének példaképei az uniós helyreállítási alap pénzeinek egy részét saját magukra, illetve abszurd célokra költötték.

 Magyar Péter egyelőre hallgat az ügyről, miközben párttársaival – köztük Kollár Kingával – hónapok óta Magyarország szerintük jogos megbüntetését harsogja. Brüsszel magyarázatot kért a lengyel kormánytól, de egyelőre nincs szó arról, hogy visszatérnének a korábbi, konzervatív vezetéssel szemben alkalmazott szankciós rezsimhez.

