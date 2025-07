Tovább hergel a baloldali média Majka ügyében

Tényleg nem értem, hogy miért kell lenézni az embereket! A liberális sajtó a saját olvasóit annyira semmibe veszi, hogy úgy gondolkodik, hogy majd biztos nem emlékeznek arra, mit állítottak ugyanabban a lapban ugyanarról a dologról pár hónapja – fogalmazott Orbán Balázs, miután a Telex egy friss cikkében úgy állítják be Majka Csurran, cseppen című dalát, mintha a kormánysajtó ismerte volna be, hogy az nyíltan kormányellenes.

A Telex egy korábbi, márciusi cikkében ugyanis még arról írtak, „a dal, amely talán a zenész-műsorvezető karrierjének legkeményebb kormánykritikus kiállása, gyakorlatilag letarolta a magyar közvéleményt”; most pedig már úgy fogalmaznak, mindezt a kormánysajtó „vallotta be”.

A helyzet az, hogy mindenki tudja dekódolni, mire utal a fejbelövős performansz, és minden jóérzésű ember szerint – vérmérséklettől függően – túlzás vagy elfogadhatatlan

– mutatott rá a kormánypárti politikus, aki azzal folytatta:

– Miért nem lehet egyszerűen annyit írni, hogy ugyan kormányellenesek vagyunk, és ezért ezerrel toljuk a liberális celebek kontentjeit, de ez tényleg gáz? Olyan könnyű lenne. És mégsem megy… – vélekedett a kormánypárti politikus.

Egyre többen határolódnak el Majkától

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az elóadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is, és Orbán Viktor is üzent.

Na, ilyen egy geg

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán, ahol az általa közzétett képen egy nagyon ismerős bajusszal látható.