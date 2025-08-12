Rendkívüli

Orbán Viktor megüzente Brüsszelnek, hogy milyen nem lehet Európa

Lakóautót szeretne? Nincs egyedül, sokan döntenek a vásárlás mellett

A lakóautós turizmus az elmúlt években robbanásszerű növekedést produkált, miközben a piac szerkezete és ára jelentős átalakuláson ment keresztül.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 11:12
Illusztráció osztrák kemping Fotó: Ingrid Kornberger Forrás: APA/AFP
Tavaly 10,7 milliárd dollár összértéket mutatott az európai lakóautó-piac (lakókocsikkal együtt). Az előrejelzések szerint 2030-ra több mint duplájára, 23 milliárd dollárra nőhet az érték, évente tehát átlagosan 13,9 százalékos lehet bővülés. Ez nagyobb, mint az online kereskedelem bővülése – írta a Világgazdaság. A trend egyébként nem európa specifikus, az Egyesült Álamokban évek óta gyarapszik a piac, szemmel láthatóan ez az öreg kontinensre is átragadt.

Ez a növekedés a lakóautók és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások – bérlés, karbantartás, kempingezés – iránti egyre növekvő keresletnek köszönhető. Hozzá kell tenni, hogy az európai kempingek is egyre jobb szolgáltatásokat kínálnak egyre nagyobb összegekért. A fejlesztések a lakóautós és a mobilházas turisták irányába zajlott az elmúlt években.

Németország, Franciaország és a skandináv országok vezetik a piacot mind értékben, mind volumenben, miközben Közép- és Kelet-Európa – így Magyarország is – gyorsan fejlődik.

Hazánkban a lakóautó-piac még a kezdeti szakaszban van, de évről évre dinamikusan növekszik. A szektor 2024-ben több mint 18 millió eurós (mintegy 7,1 milliárd forint) forgalmat produkált, ami 8,7 százalékos éves növekedés.

Az online bérlési platformok és a lakóautó-tulajdonosok számának gyarapodása egyaránt hozzájárul a piaci bővüléshez. Az átlagos bérlési díjak, illetve a használt és új járművek ára is folyamatosan emelkedik, bár még mindig jóval alacsonyabbak, mint Nyugat-Európában.

Új lakóautók Európában: az új motorhome-ok átlagára 60 ezer (23,7 millió forint) és 95 ezer euró (37,6 millió forint) között mozog, a középkategóriától a prémiummodellekig. Egyes luxusmodellek ára eléri a százezer eurót (39,6 millió forint) is.

Használt modellek: a használt lakóautók ára országonként változik, de már 15 ezer (5,9 millió forint) és 40 ezer euró (15,8 millió forint) között lehet jó állapotú, kényelmes modelleket találni, főleg Közép- és Kelet-Európában.

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

