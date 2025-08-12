Rendkívüli

rolleres balesete-rollersúlyos sérülés

Csak erős idegzetűeknek: rendőrségi videó egy e-rolleres balesetről

Megkongatták a vészharangot a kórházak és a hatóságok is.

2025. 08. 12. 9:27
„Láthatjátok a videóból, milyen brutális, amikor egy autós és egy e-rolleres ütközik” – írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség, miután egymást érik az e-rollerekhez köthető balesetek. A térfigyelő kamerák által rögzítetett balesetek rámutatnak: 

az e-rollerek nem körültekintő használata akár az életünkbe is kerülhet.

A rendőrség által közzétett felhívásban arra is figyelmeztetnek, nem árt néhány szabályt betartania a rollereseknek, ha az utat súlyos baleset nélkül szeretnék megtenni: „Használjatok védőfelszerelést, legalább bukósisakot vegyetek, és közlekedjetek körültekintően! Gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos! És ne feledjük azt sem, hogy a roller egyszemélyes jármű!” – írták.

A hatóságok szerint a baleseti statisztikákból is jól kiolvasható, valóban egyre több rolleres baleset történik: tavaly 367 közúti balesetet okoztak rolleresek, de idén is már bőven száz fölötti az esetszám. Sok eset pedig rejtve marad, mert az érintettek nem hívnak segítséget. 

Üzentek az e-rolleres balesetet szenvedők: ne legyél te a következő!

„Júliusban 28 gyermek került be csak a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt” – írta közösségi oldalán a Heim Pál Gyermekkórház. Az intézmény arra is kitért, sajnos több volt ezek közül műtéti ellátást igénylő sérülés. 

A balesetek száma idén nyáron megugrott, több gyermek agyrázkódást, kéz- és alkarcsonttöréseket, hasfali zúzódásokat és kiterjedt horzsolásokat szenvedett el.

„Ez nem statisztika. Valódi gyerekek, valódi fájdalommal”– szögezte le az intézmény, kiemelve, hogy ezek mindegyike elkerülhető lett volna bukósisakkal, a jármű felelősségteljes használatával és a szabályok betartásával.

– Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. Pedig csak 25-tel mentem, nagy kerekű rollerrel – idézte fel a vele történteket egy 15 éves fiú, aki az egyik pillanatban még rollerezett, a másikban pedig már egy kórteremben találta magát bekötözve. A tinédzsert a Bethesda Gyermekkórházba szállították, ahol egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezik elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel.

Márk hullámokban tért magához, súlyosan megsérült a feje, arca, karja és a térde is.

Mint mondja, épp hazafelé tartott az edzésről, amikor félúton hirtelen elsötétült a világ. Márk nem emlékszik, hogy mi történt és miért: délután volt, a szokásos úton lassan, biztonságosan haladt a rollerrel. Vagy legalábbis ezt hitte. – Ha valaki rollerezik, az esést nem lehet elkerülni, csak a sérüléseket minimalizálni jó védőfelszereléssel – sorolta, majd a saját kárán tanulva azt tanácsolta:

rendes bukó kell, a biciklis sisak kevés, ez nem egy bicikli. 

Súlyos sérülésekkel tért magához egy fiatal, miután rollerrel szenvedett balesetet Forrás: Facebook/Bethesda Gyermekkórház

A balesetet szenvedők egyike volt Mana is, a 17 éves lány több mint két hete feküdt már a Bethesda Gyermekkórház sebészeti osztályán, amikor üzent a többi rolleresnek.
– Ne legyél te a következő! Nem éri meg megvárni, hogy valami történjen, és majd utána veszek bukót. Utána megyek lassabban. Utána majd lerakom a rollert. Én is így gondoltam, és majdnem rámentem – nyilatkozta a fiatal, aki elárulta, hogyan történt a balesete.

– Az ember, amikor elektromos rollerezik, azt hiszi, uralja az egészet. De nem, bármi történhet bármelyik pillanatban! Én azért estem egy teljesen üres, sima, egyenes úton, mert magától kifordult a roller kereke, pedig frissen jött ki a szervízből. Az eséskor sérült a vállam, a könyököm, a térdem, és beleállt a hasamba a kormány. Ettől zúzódott a vesém és szakadt a lépem – sorolta.

A balesetek megnövekedett száma miatt a Sebészek a Gyermekekért Alapítvány is felhívást tett közzé, amelyben azzal kapcsolatban adnak tanácsot, hogyan és milyen bukósisakot válasszunk a gyermekeknek. Kiemelték: olyan sisakot vásároljunk, amelyiken szabványjelölést tüntetnek fel és pontosan illeszkedik a fejre. 

Egy gyermek majdnem 13 centiméteres vonalas koponyatörést szenvedett az e-roller miatti balesetben Forrás: Sebészek a Gyermekekért Alapítvány/ Facebook

A modern sisakok hátul állítókerékkel illeszthetők a fejformához. A sisak sérülésmentes legyen, ha leesett, ütést kapott, vagy már öt évesnél idősebb, ki kell cserélni. A sisakban található habanyag idővel öregszik, repedezik, és már nem véd rendesen. A jó sisak jól szellőzik, különösen nyáron.

Nem csak a fővárosban tarol az e-roller, Békés vármegyében is megsokasodott az ebből adódó balesetek száma. A Beol.hu több esetet is felidézett az elmúlt hónapokból: ezek egyike egy idén májusban történt horrorbaleset, amely szintén az e-rolleresek számlájára írható: egy tinédzser szenvedett életveszélyes sérüléseket, amikor rollerrel busznak ütközött. A rolleres nem tartotta be a KRESZ szabályait és nem állt meg a táblánál. Idén márciusban arról adtak hírt, hogy Gyulán elesett egy rolleres, és megsérült a balesetben. 

A Baon.hu is beszámolt több súlyos esetről is: az egyikben Kerekegyházán két gyermek száguldott egyetlen elektromos rolleren, egy fagyizó előtt vesztették el az irányítást, és egyikük epilepsziás rohamot kapott. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

