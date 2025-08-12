Csak erős idegzetűeknek: rendőrségi videó egy e-rolleres balesetről

„Láthatjátok a videóból, milyen brutális, amikor egy autós és egy e-rolleres ütközik” – írta a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrség, miután egymást érik az e-rollerekhez köthető balesetek. A térfigyelő kamerák által rögzítetett balesetek rámutatnak:

az e-rollerek nem körültekintő használata akár az életünkbe is kerülhet.

A rendőrség által közzétett felhívásban arra is figyelmeztetnek, nem árt néhány szabályt betartania a rollereseknek, ha az utat súlyos baleset nélkül szeretnék megtenni: „Használjatok védőfelszerelést, legalább bukósisakot vegyetek, és közlekedjetek körültekintően! Gyalogos-átkelőkelőhelyen, ha nincs átvezetve a kerékpársáv, akkor rollerrel is csak áttolva szabályos! És ne feledjük azt sem, hogy a roller egyszemélyes jármű!” – írták.

A hatóságok szerint a baleseti statisztikákból is jól kiolvasható, valóban egyre több rolleres baleset történik: tavaly 367 közúti balesetet okoztak rolleresek, de idén is már bőven száz fölötti az esetszám. Sok eset pedig rejtve marad, mert az érintettek nem hívnak segítséget.

Üzentek az e-rolleres balesetet szenvedők: ne legyél te a következő!

„Júliusban 28 gyermek került be csak a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt” – írta közösségi oldalán a Heim Pál Gyermekkórház. Az intézmény arra is kitért, sajnos több volt ezek közül műtéti ellátást igénylő sérülés.

A balesetek száma idén nyáron megugrott, több gyermek agyrázkódást, kéz- és alkarcsonttöréseket, hasfali zúzódásokat és kiterjedt horzsolásokat szenvedett el.

„Ez nem statisztika. Valódi gyerekek, valódi fájdalommal”– szögezte le az intézmény, kiemelve, hogy ezek mindegyike elkerülhető lett volna bukósisakkal, a jármű felelősségteljes használatával és a szabályok betartásával.

– Ha csak egy kicsivel nagyobbat kapok az aszfalttól, már nem vagyok itt. Pedig csak 25-tel mentem, nagy kerekű rollerrel – idézte fel a vele történteket egy 15 éves fiú, aki az egyik pillanatban még rollerezett, a másikban pedig már egy kórteremben találta magát bekötözve. A tinédzsert a Bethesda Gyermekkórházba szállították, ahol egy-egy ügyeletben 5-6 gyermek is érkezik elektromos rollerezés közben elszenvedett komoly sérülésekkel.

Márk hullámokban tért magához, súlyosan megsérült a feje, arca, karja és a térde is.

Mint mondja, épp hazafelé tartott az edzésről, amikor félúton hirtelen elsötétült a világ. Márk nem emlékszik, hogy mi történt és miért: délután volt, a szokásos úton lassan, biztonságosan haladt a rollerrel. Vagy legalábbis ezt hitte. – Ha valaki rollerezik, az esést nem lehet elkerülni, csak a sérüléseket minimalizálni jó védőfelszereléssel – sorolta, majd a saját kárán tanulva azt tanácsolta: