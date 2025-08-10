KRESZMagyar Kerékpárosklubkerékpársáv

Agyrázkódás, csonttörések, zúzódások - rengeteg gyerek kerül kórházba roller és kerékpár baleset miatt

Nyáron rengeteg a kerékpáros és rolleres baleset, a Heim Pál Gyermekkórház riasztó adatokat közölt július hónapból, de megszaporodtak a felnőtt kerékpáros balesetek is. Újra kinyílt a sisakvita, a kórházak, gyermeksebészetek nem tudják elégszer hangsúlyozni, a biztonságos kerékpáros és rolleres közlekedés legfontosabb védőeszköze a védősisak, illetve a közlekedési szabályok betartása. Ezzel szemben a Magyar Kerékpáros Klub elnöke nemcsak a kötelező sisakviselés ellen szólalt fel, hanem szerinte a gyermekeknek sem lenne szükséges 14 éves korig kötelezővé tenni a védőeszköz használatát. Igaz, ő bevallotta: saját gyermekeire ráadta a védősisakot. Kőrösi Koppány, városfejlesztési szakember szerint a felnőtteket nem feltétlenül kell kötelezni, de azzal egyetért, hogy a gyermekekre szigorúbb szabályokat kell alkalmazni. Emellett a kerékpárosok védelmét legjobban normálisan megépített, autóforgalomtól elválasztott kerékpárutak garantálnák.

Nagy Orsolya
2025. 08. 10. 6:30
„Júliusban 28 gyermek került be csak a Heim Pál Gyermekkórházba elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt” – írta közösségi oldalán a Heim Pál Gyermekkórház. Az intézmény arra is kitért, sajnos több volt ezek közül műtéti ellátást igénylő sérülés. 

A balesetek száma idén nyáron megugrott, több gyermek agyrázkódást, kéz- és alkarcsonttöréseket, hasfali zúzódásokat és kiterjedt horzsolásokat szenvedett el.

„Ez nem statisztika. Valódi gyerekek, valódi fájdalommal. Elkerülhető lett volna bukósisakkal, felelősségteljes használattal és a szabályok betartásával” – írta a gyermekkórház. A Sebészek a Gyermekekért Alapítvány felhívja a figyelmet, hogy a gyermeknek olyan bukósisakot válasszunk, amelyiken szabványjelölést tüntetnek fel és pontosan illeszkedik a fejre. 

A modern sisakok hátul állítókerékkel illeszthetők a fejformához. A sisak sérülésmentes legyen, ha leesett, ütést kapott, vagy már öt évesnél idősebb, ki kell cserélni. A sisakban található habanyag idővel öregszik, repedezik, és már nem véd rendesen. A jó sisak jól szellőzik, különösen nyáron.

Ennek tükrében elég érdekes a Magyar Kerékpáros Klub elnökének, Kürti Gábornak véleménye, miszerint 6-8 éves korig kellene kötelezni a gyermekeket sisakhasználatra, míg az új KRESZ 14 éves korhatárt írna elő. Mindezt azzal indokolja, hogy a sisakhasználat kötelezővé tétele tragédiát okozna, mert kevesebben használnák a kerékpárt közlekedési eszközként és jóval megdrágulna emiatt.

„A készülő KRESZ módosításban szerencsére nem fenyeget az általánosan kötelezővé tétel veszélye, de sokan érvelnek mellette. Ahol kötelezővé tették a sisak viselését, drasztikusan visszaesett a kerékpározás. Eközben az általunk ismert kutatások fejenként 1-3 nyert életévet csatolnak a rendszeres kerékpáros közlekedéshez, szív és érrendszer, stroke, többféle rák, csontrendszer, cukorbetegség, mentális egészség” – írta Kürti Gábor, aki szerint kötelező sisakhasználattal a 

nagyjából évi 70 halálos áldozatból maximum 10 lenne menthető.

Az elnök tehát maga is elismeri, hogy kevesebb halálozás lenne a védősisak használatával. Kürti szerint is gyermekek esetében nagyobb kockázatvállalását és fejsérülési kockázatát növeli a sisak felvétele, de így is túlzónak tartja a 14 éves korhatárt. Ezzel szemben a gyógyító szakmában dolgozók máshogy látják. A Heim Pál Gyermekkórház még májusban azt írta: az egyik hétvégén négy gyermeket kellett felvenniük e-rolleres baleset miatt.

„Egyikükön sem volt sisak, sem más védőfelszerelés.

 Az e-roller szuper dolog, de nem veszélytelen. Legalább a fej védelméről gondoskodjatok! Egy jó sisak életet menthet” 

– írja az intézmény a rolleres balesetekről, ami a védelmet illeti ugyanaz vonatkozik a kerékpározó gyermekekre is. Kürti Gábor is megjegyzi: természetesen ő sem sisakellenes. 

Hegyi túrákon, versenyeken én is hordom. A munkahelyemen kötelező viselni. Mindhárom gyerekemre ráadtam. Tehát inkább hasznosnak tartom fejsérülések elkerülésére, de bármilyen sisakkampány és kötelezővé tétel ellen vagyok

 – húzta alá a kerékpáros lobbiszervezet elnöke.

Körösi Koppány, a Budapest Műhely vezetője lapunknak elmondta: a kerékpáros klub elnöke arra gondolhat, hogy korábban segédmotoros bukósisak használatát kötelezővé tették, akkor sokan letették az eszközt.

– A kerékpár védősisakja egy sokkal egyszerűbb és könnyebb eszköz, ezért elhanyagolhatóan kevesen lennének, ha kötelezővé tennék a használatot – mondta el véleményét a szakember. Kőrösi hozzátette: egy balesetnél kerékpáros és motoros közlekedés közben a fej és a gerinc sérül, ami életveszélyes sérülésekkel járhat. A motorosok ezért is használnak gerincvédő eszközt.

– Budapesten azok a kerékpársávok, amelyek az autósávok mellett mennek, biztonságosnak sem mondhatóak. 

Egyetlen megoldás lenne a kerékpárosok biztonságára, ha azokat az autóktól elválasztva építenék meg 

– húzta alá a városfejlesztési szakember, aki hozzátette: a védősisak használatának a kötelezővé tételét ő is meggondolandóvá tenné, ám a gyermekek esetében egyetért a 14 életkornál megszabott határban.

– A gyerekek többet esnek-kelnek, figyelmetlenebbek, az ő esetükben jogosnak tartom azt, hogy 14 éves kor alatt védősisakban használják az eszközöket – zárta a beszélgetést a Budapest Műhely vezetője.


 

