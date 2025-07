Sokat veszíthet Majka – Elpártolnak mellőle a szponzorai?

Igazán kapós előadónak számít Majka, ami jócskán hozott is neki a konyhára: tavaly több mint 783 millió forintos bevételt ért el a Dyma MM Kft-n keresztül, amelynek egyedüli tulajdonosa a rapper. A Forbes cikke szerint a zenész cégének adózott eredménye 2024-ben 123,9 millió forint volt, ez 60 százalékos növekedés az előző évi 74,8 millió forinthoz képest, ebből gyorsan 130 millió forint osztalékot ki is vett.

Nem túlzás azt mondani, hogy Majka üzletileg élete legerősebb évén van túl, a bevételének jelentős részét pedig a fellépései adják, az RTL Klubtól kapott bevételei melett,

tavaly számos nagyvállalat rendezvényén lépett a színpadra, többek között a Hell, az OTP és a One Magyarország eseményein is feltűnt. Utóbbi cégnél ráadásul nagykövetként is tevékenykedik az időközben balliberális megmondóemberré avanzsált előadó.

De mit szólnak ezek a cégek a botrányához? Mi a véleményük Majka színpadi jelenetéhez, amikor a Campus fesztivál zárónapján a Csurran, cseppen című számának főhősét, a Bindzsisztán nevű fiktív ország korrupt miniszterelnökét – egy mikrofonnal eljátszva – főbe lövik a színpadon? Lapunk megkereste az OTP-t, a Hellt és a One Magyarországot is, amint kérdéseinkre válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Utóbbi, a One Magyarország, Majka Csurran, cseppen című dalának és videóklippjének januári megjelenése után a 24.hu kérdésére azt közölte: A megállapodás továbbra is érvényes, „művészeti és közéleti kérdésekben cégcsoportunk soha nem foglal állást”.

Egyre többen határolódnak el Majkától, Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

A miniszterelnök kivégzésére utaló jelenet nagy felháborodást keltett, saját követői mellett a közéleti szereplők is bírálták Majkát, Dopeman és Nagy Feró mellett debrecen polgármestere és a Campus fesztivál szervezői is elhatárolódtak az elóadótól. De megszólalt azóta Sulyok Tamás köztársasági elnök is és Orbán Viktor is üzent.

Na, ilyen egy geg

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán, ahol az általa közzétett képen egy nagyon ismerős bajusszal látható.