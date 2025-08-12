Elképesztő lavina indult be az átigazolási piacon, itt kötnek ki a nagy nevek

Úgy néz ki, Jack Grealish négy év után távozik a Manchester Cityből, és kölcsönben az Evertonban folytatja a karrierjét. A liverpooliak ráadásul egy ötvenmillió fontos vételi opciót is kiharcoltak maguknak, így a 29 éves játékos nagy valószínűséggel a jövő nyáron végleg távozik Manchesterből.

Jack Grealish nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket a Manchester Citynél, négy év után távozik a klubtól. Rajta kívül Savinho is eligazolhat, míg a helyére Rodrygo érkezhet (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Grealish 2021 májusában, 117,5 millió euróért igazolt az Aston Villából a Manchester Cityhez. Az angol középpályás egy jobb idényt leszámítva nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket. Utolsó két évadjában már a kezdőcsapatból is kiszorult, Jérémy Doku és Savinho mögött sokszor csak a harmadik opció volt eredeti posztján, a bal szélen. Ráadásul Pep Guardiola vezetőedző a klubvilágbajnokságra sem vitte ki, így egyáltalán nem meglepő, hogy idén nyáron távozik a klubtól.