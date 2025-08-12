Elképesztő lavina indult be az átigazolási piacon, itt kötnek ki a nagy nevek

Rendkívüli

Orbán Viktor: Adjunk esélyt a békének

Sajtóinformációk szerint a Manchester City labdarúgócsapatának kerete jelentősen átalakulhat a nyáron. Fabrizio Romano szerint Jack Grealish az Evertonban, Savinho a Tottenham Hotspur-nél, míg James McAtee a Nottingham Forest színeiben folytatja a pályafutását, miközben a Manchester City Pep Guardiola kérésére leigazolná a Real Madrid távozóban lévő sztárját, Rodrygót.

C. Kovács Attila
2025. 08. 12. 8:54
Jack Grealish (balra) és Savinho (jobbra) is távozhatnak Manchesterből.
Jack Grealish (balra) és Savinho (jobbra) is távozhatnak Manchesterből (Fotó: AFP/Adrian Dennis)
Úgy néz ki, Jack Grealish négy év után távozik a Manchester Cityből, és kölcsönben az Evertonban folytatja a karrierjét. A liverpooliak ráadásul egy ötvenmillió fontos vételi opciót is kiharcoltak maguknak, így a 29 éves játékos nagy valószínűséggel a jövő nyáron végleg távozik Manchesterből. 

Jack Grealish nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket a Manchester Citynél, négy év után távozik a klubtól. Rajta kívül Savinho is eligazolhat, míg a helyére Rodrygo érkezhet.
Jack Grealish nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket a Manchester Citynél, négy év után távozik a klubtól. Rajta kívül Savinho is eligazolhat, míg a helyére Rodrygo érkezhet (Fotó: AFP/Paul Ellis)

Grealish 2021 májusában, 117,5 millió euróért igazolt az Aston Villából a Manchester Cityhez. Az angol középpályás egy jobb idényt leszámítva nem tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket. Utolsó két évadjában már a kezdőcsapatból is kiszorult, Jérémy Doku és Savinho mögött sokszor csak a harmadik opció volt eredeti posztján, a bal szélen. Ráadásul Pep Guardiola vezetőedző a klubvilágbajnokságra sem vitte ki, így egyáltalán nem meglepő, hogy idén nyáron távozik a klubtól. 

Jack Grealish mellett Savinho is távozhat

Érdekesség, hogy a Manchester City másik balszélsője, a Grealish-t kiszorító Savinho is a távozás küszöbén áll. 

Romano információi szerint a Tottenham Hotspur jelentkezett be a brazil támadóért, ráadásul a Spurs már meg is tette ajánlatát a szélsőért. 

Az olasz újságíró úgy tudja, hogy az észak-londoniak első ajánlata ötvenmillió euró körül mozgott, de a City visszautasította a próbálkozást, ugyanis manchesteri klub hetvenmillió euró alatt nem szeretné elengedi egyik legnagyobb értékét. 

Az egyeztetések azonban nem álltak le, a két klub továbbra is tárgyal. A 21 éves játékos állítólag nyitott a váltásra, szívesen játszana Thomas Frank kezei alatt. 

Rodrygo érkezhet a Manchester Cityhez

Romano szerint a Manchester City nagy dobást tervez a nyáron, ezért engedi el több kulcsjátékosát is. Az olasz átigazolási guru szerint a manchesteri klub a Real Madrid sztárjára, Rodrygóra vetné ki a hálóját. Bár a brazil szélsőt az elmúlt hónapokban már szinte a fél Premier League-gel szóba hozták – olvasni lehetett a Liverpool, az Arsenal, a Chelsea és a Tottenham Hotspur érdeklődéséről is –, hivatalos ajánlat még nem érkezett a támadóért. 

A 24 éves játékos ugyan az elmúlt idényben is fontos szerepet töltött be a blancóknál, azonban a királyi gárda új vezetőedzője, Xabi Alonso Kylian Mbappét, Vinícius Júniort és Gonzalo Garcíát favorizálja a támadósorban, így ha Rodrygo maradna, csak epizódszerephez jutna a következő idényben. 

A Manchester City ezt a helyzetet használná ki, Pep Guardiola ugyanis régóta nagy csodálója Rodrygo játékának, és úgy véli, a brazil sokoldalúsága és technikai tudása új dimenziót adhatna az angol csapat támadósorának.

Sajtóhírek szerint a Real Madrid nem zárkózik el az üzlettől, de csak komoly ajánlat esetén engedné el egyik legértékesebb támadóját. A hírek 90-100 millió eurós kikiáltási árról szólnak, amelyet a City akár ki is fizethet. A felek között már megkezdődtek az egyeztetések, és amennyiben Rodrygo nyitott lesz a váltásra, az ügylet a nyár egyik legnagyobb szenzációja lehet.

A City saját nevelésű középpályása, James McAtee is új kihívás elé nézhet. A 21 éves angol tehetség Fabrizio Romano értesülései szerint a Nottingham Foresthez igazol, ahol állandó játéklehetőséghez juthat a Premier League-ben. McAtee a 2023/24-es idényben a Sheffield Unitednél szerepelt kölcsönben, és bár a pengék kiesése után visszatért Manchesterbe, nem tudta beverekedni magát a kezdőcsapatba, így borítékolható volt a távozása. 

 

