Mi lesz Rodrygo sorsa? Meglepő helyen köthet ki a brazil

A Tottenham meglehetősen ambiciózusan vágott neki ennek a nyárnak: kinevezte Thomas Frank vezetőedzőt, leigazolta Mohammed Kudust (63 millió euró) a városi rivális West Ham Unitedtől, valamint véglegesítette Kevin Danso (25 millió euró) és Mathys Tel (35 millió euró) kölcsönszerződését. Illetve úgy néz ki, hogy Morgan Gibbs-White is a sarkantyúsok játékosa lesz, „potom” 70 millió euróért. Mivel a Spurs az Európa-liga megnyerésével kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába , ezért Daniel Levy klubelnök megnyitotta az eddig elzárva tartott pénzcsapokat, a klubnak akár 90 millió eurót is megérne a Real Madrid játékosa, Rodrygo.

Rodrygo könnyen lehet, hogy távozik a Real Madridtól Fotó: BRAZIL PHOTO PRESS/William Volcov

Az észak-londoniak évtizedek óta jó kapcsolatot ápolnak a Real Madriddal, Daniel Levy ezért abban reménykedik, hogy a 90 milliónál is alacsonyabb összeg is elegendő lehet Rodrygóért. Az AS úgy tudja, hogy a Liverpool, a Bayern München, a Chelsea és az Arsenal is érdeklődik a brazil támadóért, ráadásul többen már fel is vették a kapcsolatot a játékos menedzsmentjével, azonban a Real Madrid ez idáig egyetlen hivatalos ajánlatot sem kapott.