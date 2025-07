Viharfelhők gyülekeznek a rekordösszegű Premier League-transzfer felett

Mi lesz a történet vége?

A Tottenham Hotspur azt reméli, hogy a transzfer végül megvalósulhat, bár jelen helyzetben kérdéses, hogy mikor és milyen feltételekkel sikerül pontot tenni az ügy végére. Morgan Gibbs-White mindenesetre professzionálisan viselkedik: visszatért edzeni a Foresthez, hogy elkerülje a helyzet kiéleződését.

A TBR Football információi szerint azonban az angol játékos azért utazott vissza Nottinghambe, hogy beszéljen a zűrös ügyeiről híres Evangelos Marinakis klubtulajdonossal. A játékos a találkozás során elmondta a görög üzletembernek, hogy bármivel is próbálkozik, ő akkor is a Spurshöz fog igazolni.

Várjuk az átigazolási szappanopera további fejleményeit.

A Nottingham a múlt héten klubrekordot jelentő 55 millió fontért adta el a Newcastle Unitednek a svéd válogatott Anthony Elangát, ha Gibbs-White valóban a Tottenhamhez igazol, akkor az angol játékos 5 millió fonttal megdönti egykori csapattársa rekordját.

Mit kell tudni Gibbs-White-ról?

A négyszeres angol válogatott középpályás a 2024/2025-ös szezonban hét góllal és nyolc gólpasszal járult hozzá a Forest sikereihez, ami azt jelenti, hogy az angol játékos közvetlenül több mint egynegyedében benne volt csapata bajnoki góljainak. Gibbs-White egyértelműen a Forest kulcsjátékosa lett az elmúlt évben, vezetésével a klub az európai kupaszereplést is kivívta. Nem csoda, hogy Thomas Frank, a Tottenham új vezetőedzője is kinézte magának, hiszen Gibbs-White sokoldalúsága és fiatal kora révén hosszú távon is alapember lehetne a sarkantyúsoknál.