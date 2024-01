Piszkos ügyek sora fűződik a Fradi nagy ellenfelének elnökéhez

A Ferencváros a Konferencialiga februári folytatásában először Görögország legsikeresebb együttesével, az Olympiakosz Pireusszal mérkőzik meg , így a magyar és a hellén rekordbajnok közül csak az egyik juthat a kupasorozat nyolcaddöntőjébe. Mint azt az Origó összefoglalta, a hazai sikerei mellett az Olympiakosz nemzetközi szinten is elismert csapat, és az évek során olyan legendás futballisták öltötték magukra a piros-fehér mezt, mint Predrag Djordjevics, Rivaldo, Giovanni, Javier Saviola, Oscar Cardozo, Christian Karembeu, Raul Bravo, Igor Protaszov, Gennagyij Litovcsenko vagy éppen

Marcelo (jobbra) is az Olympiakosz Pireuszhoz került. Fotó: AFP/Angelos Tzortzinis

Nem állt meg Olympiakosznál

Az ő nevük fémjelezte a klub korábbi sikereit, napjainkban pedig Evangelosz Marinakisz a központi figura. A hajómágnás és médiamogul Marinakisz 2010-ben vásárolta meg az Olympiakoszt, amelyért már gyerekkora óta rajongott. Az üzletember újra Ernesto Valverdét ültette le a kispadra, emellett neves játékosok sorát hozta a csapathoz. Az erőfeszítéseinek meglett az eredménye: a Pireusz a következő hét évben kivétel nélkül bajnok lett, és a 2010–11-es idényét kivéve minden évben ott volt a csapat valamelyik európai sorozat csoportkörében.

Marinakisz idővel egyre nagyobb befolyást szerzett a futballban. A görög Szuperliga elnökeként és átmenetileg a Görög Labdarúgó-szövetség alelnökeként is tevékenykedett, majd hazáján kívül is terjeszkedni kezdett. A család megvásárolta az angol Nottingham Forestet és a portugál Rio Avét is.

A görög üzletember nagy adakozó hírében áll, ugyanakkor rengeteg botrány is fűződik a nevéhez. 2011-ben megvádolták azzal, hogy ő irányítja a görög labdarúgás több osztályát átszövő fogadási csalásokat. 2015-ben Arisztidisz Koreasz főügyész már egy olyan, több mint 170 oldalas nyomozati anyagot mutatott be, ami szerint Marinakisz egy több országon átnyúló hálózat egyik irányítójaként az európai fogadási csalások egyik központi figurája. Végül minden vádpont alól felmentették őt.

Ez csak egy volt a számtalan, futballhoz kötődő piszkos ügye közül, de Marinakisz a pályán kívül sem viselkedik ártatlan bárányként. 2018-ban drogkereskedelemmel gyanúsították, négy évvel azután, hogy a Noor1 nevű hajót elkapta a görög parti őrség és az amerikai drogellenes ügynökség (DEA) 2,1 tonna heroinnal a rakományban. Ezt a vádat sem sikerült bizonyítani, ráadásul 2021-re sajnálatos módon már tíz szemtanú is meghalt, így a nyomozás zsákutcába jutott.

