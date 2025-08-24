BarátságUkrajnaAlapjogokért KözpontHorváth József

Ki nyeri meg az orosz–ukrán békét?

Barátság elleni támadás: Ukrajna hibrid háborút folytat hazánk ellen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 10:01
Az orosz légitámadást követően Munkácson Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
A megmaradt Ukrajna lakossága, amikor majd azzal szembesül, hogy Oroszország – a propaganda ezerrel tolása mellett – látványosabban építi újjá az elfoglalt területeket, onnantól kezdve változni fog az a háborús hangulat, amely most még kétségtelenül megvan az oroszokkal szemben – mondta el Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. 

Akkor majd az a kérdés fog felmerülni, hogy ki nyeri meg a békét – merthogy most ki vesztette el a háborút, az látszik

– tette hozzá.

Egy oka lehet annak, hogy miért legyen Budapest a következő csúcstalálkozó helyszíne – jegyezte meg Koskovics Zoltán, az AK geopolitikai elemzője. Kifejtette: ha igazak a sajtóhírek, akkor nem véletlen, hogy az amerikaiak kötik az ebet a karóhoz ezzel kapcsolatban. Így nagyon komoly üzenetet fogalmazna meg a Trump-adminisztráció. Egyértelművé tennék Brüsszel, Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár számára, hogy a magyar külpolitika a helyes, ránk kell figyelni, és az európai politikától változásokat várnak el.

Magyarország ellen az ukránok egy hibrid háborút folytatnak, láthatóan a háború kitörése óta, nem látható módon szerintem már az előtt is

– mondta Horváth József a Barátság kőolajvezeték elleni támadások kapcsán. Ennek látjuk egyik „eredményét” ezekkel a támadásokkal, amelynek nem a kőolajszállítás megakadályozása volt az elsődleges célja, hanem hogy megmutassák, ők nekünk bármikor keresztbe tudnak tenni. Ez illik abba a sorba, amikor azt nyilatkozták ukrán katonák, hogy 12 óra alatt a Balatonnál vannak a tankjaikkal – hangsúlyozta a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója.

Az ukrán titkosszolgálat alapított egy Tisza-szigetet – emlékeztetett Koskovics Zoltán. Miért csinálják ezt? – tette fel a kérdést. Ukrajna számára az egyetlen esély a politikai túlélésre az európai uniós csatlakozás lenne. 

Ezt pedig nem lehet addig megvalósítani, amíg Magyarországon a jelenlegi, a magyar érdekeket szolgáló kormány van.

Kell egy olyan kormány, amely végrehajtja a brüsszeli utasításokat, és ennek megfelelően olyan politikát folytatna, amely megfelel Kijevnek is – mutatott rá az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.
Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

