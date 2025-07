Újra hoppon maradhat a Barca: a Liverpool klasszisa is mást választ?

Ahelyett, hogy Nico Williams a várakozásoknak megfelelően Barcelonába igazolt volna, a spanyol szélső inkább szerződést hosszabbított az Athletic Bilbaóval, és az új megállapodás értelmében 2035-ig a klub játékosa marad. A katalánok ezen vérig sértődtek, és többet eszükbe sem jut lépéseket tenni Nico Williams felé, helyette Luis Díazt szereznék meg a Liverpooltól.

Hansi Flick és a Barcelona lemaradt Nico Williamsről – Luis Díazzal is ez lesz a helyzet? Fotó: AFP/NurPhoto/GONGORA

Díaz: Liverpool? Bayern? Barcelona?

Igen ám, csakhogy az angolok már egyszer elhajtották a Barcát ezen a nyáron, és várhatóan ez másodszor sem lesz másképp, mert a klub nem akarja eladni a játékost – eddig minden kérő ezt a választ kapta. Mert a spanyol bajnok helyzetét nehezíti, hogy mások is kiszemelték maguknak Díazt, és a német Sport Bild lap hétfőn arról számolt be, hogy a szélső már meg is egyezett a Bayern Münchennel a személyes feltételekben, és átigazolási kérelmet fog benyújtani Liverpoolban, abban a reményben, hogy a Vörösök elengedik őt.

Spanyolországban úgy hiszik, hogy

Díaz szíve szerint a Barcelonát választaná, de több érv szól a bajorok mellett. Egyrészt nagyobb a valószínűsége, hogy ők kicsengetik a kolumbiai futballistáért a 80-85 millió eurót, amit a Liverpool kér, arról nem is beszélve, hogy Díaznak is magasabb fizetést kínálnának a katalánoknál. Németországban az sem jelentene problémát, hogy regisztrálják a játékost a bajnokságban, a Barca viszont rendszeresen problémába ütközik, amikor erre kerül sor.

Díaz a kritikák kereszttüzében

Spanyol sajtóbeszámolók szerint Díaz egyelőre nem áll elő azonnal a kérésével, kivár, mert Liverpoolban éppen próbálnak talpra állni Diogo Jota halála után. A 28 éves futballistát a történtek miatt egyébként is sok kritika éri. Míg a közösségi oldalakon és az interjúkban szép szavakkal emlékezett meg autóbalesetben elhunyt csapattársáról, Jota portugáliai temetésén nem vett részt Díaz. Ehelyett – a portugál A Bola információi szerint – Kolumbiában bulizott.