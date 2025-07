Eltemették Diogo Jotát és André Silvát + galéria

Csütörtök délelőtt érkezett a szomorú hír, hogy a Liverpool 28 éves támadója, Diogo Jota (eredeti nevén Diogo José Teixeira da Silva) és 25 éves öccse, a portugál másodosztályban szereplő Penafiel labdarúgója, André Silva autóbalesetben életüket vesztették Spanyolországban.

Elkísérték utolsó útjukra Diogo Jotát és André Silvát

A tragikus események után egy nappal virrasztást tartottak a két játékos szülővárosában, a portugáliai Gondomarban, szombat délelőtt a temetésre is sor került ugyanott. A futballvilág számos ismert alakja elkísérte utolsó útjára Diogo Jotát és André Silvát. A Liverpool vezetőségének tagjai mellett Arne Slot vezetőedző, a volt csapattársak közül Jordan Henderson, Caoimhín Kelleher, Fabinho, Thiago és James Milner is megjelent, a jelenlegiek közül pedig Andy Robertson, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Federico Chiesa, Darwin Núnez, Conor Bradley, Wataru Endo, Joe Gomez, Cody Gakpo, Ryan Gravenberch és Ibrahima Konaté voltak ott a temetésen. Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya, a Manchester Cityt erősítő Bernardo Silva és Rúben Dias, illetve a Manchester United játékosa, Bruno Fernándes is lerótta kegyeletét.

Rúben Neves és Joao Cancelo az Egyesült Államokból repültek haza a temetésre. Az al-Hilal labdarúgói fél napja még a Fluminense elleni negyeddöntőben léptek pályára a klubvilágbajnokságon, és siratták meg a gyászszünetben az elhunyt társukat.

Diogo Jota három pici gyermeke nem vett részt a szertartáson, Rute Cardoso, akit június 22-én vett veleségül a Liverpool futballistája, a koporsóra borulva búcsúzott szerelmétől.