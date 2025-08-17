Sorkatonaság Németországban: már a nőkre is vonatkozna

Folytatódik a sorkatonaság körüli vita Németországban. Múlt héten arról lehetett olvasni, hogy Boris Pistorius egy törvénytervezetet készített elő, amelyet 2025. augusztus 27-én készül beterjeszteni a kormány elé – írta az Ellenpont.

Manfred Weber párttársai szigorítanák a sorkatonaságot Németországban (Fotó: AFP/Jose Jordan)

A tervezet az úgynevezett svéd modellt puhán vezetné be. A modell lényege, hogy önkéntességből indul ki a sorozás, tehát azt a fiatalt sorozzák be, aki a minisztérium által kiküldött kérdőíven érdeklődik a honvédelem iránt, viszont ha nincs elég önkéntes katona, akkor megmaradna a lehetőség a kötelező behívásra is

– emelte ki a portál, emlékeztetve: