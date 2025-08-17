NémetországWebersorkatonaság

Sorkatonaság Németországban: már a nőkre is vonatkozna

Folytatódik a vita a német sorkatonaságról, Mandred Weber párttársai már a nőkre is kiterjesztenék a katonai szolgálatot.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 14:08
Manfred Weber és Ursula von der Leyen Fotó: FREDERICK FLORIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Folytatódik a sorkatonaság körüli vita Németországban. Múlt héten arról lehetett olvasni, hogy Boris Pistorius egy törvénytervezetet készített elő, amelyet 2025. augusztus 27-én készül beterjeszteni a kormány elé – írta az Ellenpont. 

Németország
Manfred Weber párttársai szigorítanák a sorkatonaságot Németországban (Fotó: AFP/Jose Jordan)

A tervezet az úgynevezett svéd modellt puhán vezetné be. A modell lényege, hogy önkéntességből indul ki a sorozás, tehát azt a fiatalt sorozzák be, aki a minisztérium által kiküldött kérdőíven érdeklődik a honvédelem iránt, viszont ha nincs elég önkéntes katona, akkor megmaradna a lehetőség a kötelező behívásra is

– emelte ki a portál, emlékeztetve: 

Utóbbi ellenérzéseket váltott ki és a JUSOS nevű, a fiatal szociáldemokratákat tömörítő szervezet arra kérte anyapártját, a honvédelmi minisztert, Pistoriust delegáló SPD-t, hogy először az önkéntesség maximális kihasználására törekedjenek, mielőtt bármilyen kötelező elemet beleépítenének. 

Az Ellenpont cikke kiemelte:

 Boris Pistorius német védelmi miniszter egy törvényjavaslatot készül benyújtani a sorkatonaságról, az azonban még mindig bizonytalan, hogy a majdani jogszabály milyen elemeket tartalmaz. 

Németországban a kezdetben önkéntes sorkatonai szolgálat, szükség esetén kötelező sorozást tartalmazna, azonban Pistorius egy ifjúsági szervezet nyomásának engedve a kötelező elemet eljelentéktelenítené a törvényjavaslatban. A fenti javaslatot kritizálta Norbert Röttgen, a CDU szakpolitikusa, és hasonlóan nyilatkozott a napokban Johann Wadephul külügyminiszter (CDU) és Hans-Peter Bartels (korábban SPD), akik mindketten a kötelező sorkatonaság valamilyen finomított verziójának visszavezetését követelik. 

Előbbi a nőkre is kiterjesztené a szolgálatot 

– hangsúlyozta a portál.

Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpride

A mongoloknál is kezdődik!

Bayer Zsolt avatarja

Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu