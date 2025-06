Manfred Weber zsebre vágta Magyar Pétert

A Tisza Párt számtalanszor hitet tett Ukrajna EU-s csatlakozása mellet, hiába próbálják azt a látszatot kelteni, hogy az Európai Néppárton belül független álláspontot képviselnének. Ahogy arról lapunk beszámolt, Gerzsenyi Gabriella, Magyar Péter pártjának az EP-képviselője a minap arról beszélt, hogy a néppárton belül már 2024 decemberében elindult egy informális egyeztetési folyamat, amely során kéthetente találkoznak a költségvetési ügyekben érintett képviselők.

Magyar Péter politikusai ukrán zászlós pólóban az Európai Parlamentben (Forrás: YouTube)

Az egyik utóbbi ilyen ülésen két fő téma került terítékre: az EU bővítése és a közös agrárpolitika.

A bővítés kapcsán különböző forgatókönyveket vitattak meg, beleértve azt a lehetőséget is, hogy Ukrajna, Moldova vagy valamelyik nyugat-balkáni állam már 2030-ban csatlakozhat az unióhoz.

Gerzsenyi kiemelte, hogy fontos felkészülni ezekre a lehetséges csatlakozásokra a következő költségvetési csomagban, hiszen az új tagállamok azonnal jogosulttá válnak az EU-s támogatásokra.

Magyar Péter többször is azt állította, hogy nem ért egyet az ukrán csatlakozással, azonban a Tisza Párt álnépszavazásán az utolsó kérdés mégis erre vonatkozott. Magyar Péter szimpatizánsainak a többsége támogatta, hogy Ukrajna az unió tagja legyen. Mindez azért is érdekes, mert Magyar Péter elmondása szerint a felmérés eredménye egy esetleges Tisza-kormány programjának az alapját jelenti. A felmérés azért is volt félrevezető, mert több nemzetközi médium is arra hivatkozva állította, hogy a magyarok támogatnák Ukrajna uniós tagságát.

Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a Tisza Párt kérdőívével példálózva állította azt, hogy a magyarok kiállnának az ukrán uniós tagság mellett.

Ugyancsak a Tisza Párt Ukrajna melletti kiállását bizonyítja, hogy még áprilisban az EP megszavazta a 2026-os költségvetésre vonatkozó iránymutatások III. szakaszát, amelynek alapján a néppárti–liberális koalíció még több pénzzel támogatná Ukrajnát, valamint sürgeti Kijev EU-csatlakozását is.

A nyilvános jegyzőkönyv alapján az igennel szavazók között voltak a Tisza Párt képviselői is, Dávid Dóra, Tarr Zoltán, Kulja András, Lakos Eszter, Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga is igennel voksolt, Magyar Péter azonban ez alkalommal sem jelent meg a munkahelyének számító EP-ben.

De emlékezetes volt az is, amikor az EP tavaly novemberben tartott rendkívüli ülésén Dávid Dóra és Lakos Eszter ukrán zászlóval és uniós szimbólumokkal díszített pólóban jelent meg az ülésteremben.

A néppártra támaszkodik Magyar Péter

Az Európai Néppárt és annak hírhedt magyargyűlölő vezetője, Manfred Weber rendre kiáll Ukrajna támogatása mellett. A Politico nevű brüsszeli hírportál bemutatott egy 12 oldalas néppárti belső, eleddig titkos szabályzatot. Eszerint aki nem követi a párt irányvonalát, az kevesebb időt kap hozzászólásokra, és nem tölthet be fontos pozíciókat a brüsszeli buborékban. Tarr Zoltán, a Tisza Párt EP-delegációjának a vezetője is bevallotta, hogy

sok szempontból a néppárti álláspontra támaszkodnak.

Így teljesen egyértelmű, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt semmiféle önálló irányvonalat nem képvisel a néppárton belül az ukrán EU-tagság ügyében.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)