hőségvillamosmegállóBoráros téréletmentésrosszullétmentő

Rosszul lett egy nő a hőségtől a Borároson

Mentők érkeztek a helyszínre.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 15:31
Egy nő rosszul lett a 4–6-os villamos Boráros téri megállójában – tudta meg a Magyar Nemzet.

Munkatársunk arról számolt be, hogy a helyszínre két mentőautó is érkezett.

A nő feltehetően a nagy meleg miatt lett rosszul.

A középkorú nőt lefektették a padra, és a helyszínen megkezdték az ellátását.

A helyszínről egy hatvan év körüli nőt stabil állapotban szállítottak a mentők kórházba

– tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya.

A BKK megkeresésünkre közölte, hogy fél három körül értek a mentősök a helyszínre, s a mentés miatt négy percig szünetelt a villamosközlekedés a szakaszon.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Róka László)

