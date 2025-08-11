Rosszul lett egy nő a hőségtől a Borároson

Egy nő rosszul lett a 4–6-os villamos Boráros téri megállójában – tudta meg a Magyar Nemzet.

Munkatársunk arról számolt be, hogy a helyszínre két mentőautó is érkezett.

A nő feltehetően a nagy meleg miatt lett rosszul.

A középkorú nőt lefektették a padra, és a helyszínen megkezdték az ellátását.

A helyszínről egy hatvan év körüli nőt stabil állapotban szállítottak a mentők kórházba

– tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat sajtóosztálya.

A BKK megkeresésünkre közölte, hogy fél három körül értek a mentősök a helyszínre, s a mentés miatt négy percig szünetelt a villamosközlekedés a szakaszon.