Bognár Tamás vitatott ítélete téma a Debrecen és a Nyíregyháza összecsapása előtt + videó

A labdarúgó NB I 4. fordulójában vasárnap délután 15.30-kor (tv: M4 Sport) rendezik a Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC meccset A keleti rangadót, a két szomszédvár összecsapását hatalmas várakozás előzi meg. A mérkőzést Bognár Tamás vezeti, aki a Nyíregyháza és a Debrecen áprilisi meccsén „szerencsét hozott” a nyírségieknek.

2025. 08. 17. 14:00
A Nyíregyháza szurkolói az indulás előtt Forrás: Facebook/Nyíregyháza Spartacus FC
Az NB I-es tabellán a Debrecen a negyedik helyen áll (három meccsen hét pont), a Nyíregyháza a 11. (három meccsen egy pont), de akárhol foglalnának helyet, a parázs hangulatú összecsapás borítékolható lenne.

Dzsudzsák Balázs is harcra kész a Debrecen csapatában
Dzsudzsák Balázs is harcra kész a Debrecen csapatában (Forrás: Facebook/DVSC)

A Debrecen és a Nyíregyháza összecsapásán több mint tízezren lesznek

– A cívisvárosban fociláz van, több mint tízezer néző várható a meccsen, felfokozott hangulatra lehet számítani. Éppen ezért ezúton is kérnénk hűséges szurkolóinkat, hogy tartsák be az MLSZ előírásait, mert azok megszegésével szeretett klubjukat és önmagukat is sújtják. Szurkoljunk szenvedéllyel és sportszerűen! – kérte már pénteken a honlapján a DVSC.

A Loki emlékeztet: – Az MLSZ az idény kezdete előtt jelezte, hogy – a nemzetközi és az európai szövetség gyakorlatának megfelelően – zéró toleranciát alkalmaz rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások, így a „cigányozás” esetében is, ezért a fegyelmi bizottság előbb szektorbezárással, majd zárt kapus büntetéssel is szankcionálhatja a vétkes csapatokat.

A klub szurkolóit a „dress code” betartására is kérte: lehetőség szerint mindenki piros felsőben érkezzen a stadionba.

A Szon.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál arról ír, hogy a találkozót Bognár Tamás vezeti, aki egyer már szerencsét hozott a Szparinak.

– A 46 éves sípmesternek az élvonalban ez lesz játékvezetőként a 290. mérkőzése. Az előző szezonban ő vezette a két gárda nyíregyházi mérkőzését áprilisban, és nem habozott, befújta az utólag is sokat vitatott tizenegyest a Szpari javára. Amelynek jogosságához nem is férhetett kétség, ez a lassításból jól kivehető volt. A büntetőt Eppel váltotta gólra és ezzel meg is nyerte a mérkőzést a Nyíregyháza – írja a Szon.hu. (Az eset a cikkünk végén a videóban megtekinthető.)

Nyíregyházáról 1200 drukker indult Debrecenbe:

 


 

