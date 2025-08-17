Volodimir és Ursula Brüsszelben találkozik

Amint arról korábban beszámoltunk, Ursula von der Leyen, majd több már európai vezető bejelentette, hogy az ukrán elnökkel együtt Washingtonba utazik, Trump és Zelenszkij találkozójára.
Az ukrán elnök vasárnap délután megérkezett Brüsszelbe, hogy találkozzon az Európai Bizottság elnökével, és vele együtt vegyen részt az Ukrajnát támogató európai vezetők szintén vasárnapi, közös megbeszélésen.
Zelenszkij és Von der Leyen a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tart – írta a The Guardian.
Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)