Volodimir és Ursula Brüsszelben találkozik

Zelenszkij megérkezett Brüsszelbe, hogy találkozzon Ursula von der Leyen-nel. Az ukrán elnök a háborúpárti európai vezetőkkel együtt utazik Washingtonba.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 14:27
Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Amint arról korábban beszámoltunk, Ursula von der Leyen, majd több már európai vezető bejelentette, hogy az ukrán elnökkel együtt Washingtonba utazik, Trump és Zelenszkij találkozójára. 

Az ukrán elnök vasárnap délután megérkezett Brüsszelbe, hogy találkozzon az Európai Bizottság elnökével, és vele együtt vegyen részt az Ukrajnát támogató európai vezetők szintén vasárnapi, közös megbeszélésen. 

Zelenszkij és Von der Leyen a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tart – írta a The Guardian. 

