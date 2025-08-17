Volodimir és Ursula Brüsszelben találkozik

Amint arról korábban beszámoltunk, Ursula von der Leyen, majd több már európai vezető bejelentette, hogy az ukrán elnökkel együtt Washingtonba utazik, Trump és Zelenszkij találkozójára.

Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT/AFP

Az ukrán elnök vasárnap délután megérkezett Brüsszelbe, hogy találkozzon az Európai Bizottság elnökével, és vele együtt vegyen részt az Ukrajnát támogató európai vezetők szintén vasárnapi, közös megbeszélésen.

Zelensky has already arrived in Brussels, where he met with Ursula von der Leyen. Later, they will take part in the meeting of leaders of the “Coalition of the Willing.” pic.twitter.com/MChMVZnwvw — KyivPost (@KyivPost) August 17, 2025

Zelenszkij és Von der Leyen a nap folyamán közös sajtótájékoztatót tart – írta a The Guardian.

Borítókép: Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)