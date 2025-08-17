Hamilton kérte, ne zavarják – már az év végén visszavonul?

– Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole pozícióban. Valószínűleg pilótát kell cserélniük – sajnálkozott Lewis Hamilton, miután a Q2-ben kiesett a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén.

Günther Steiner szerint Lewis Hamilton a nyári szünetben dönthet a jövőjéről (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Ritka ilyet hallani egy bajnoktól, hovatovább a hét vb-címével a királykategória rekorderétől, de a brit pilóta nagyon elkeseredett az újabb pofon után, még ha csak néhány századon is múlott a továbbjutás. Hamilton folyamatosan kikap a csapattársától, Charles Leclerc-től, aki a Hungaroringen nagy meglepetésre elhappolta a pole pozíciót a McLarenek orra elől. A monacói a futamot nem nyerte meg, a negyedikként zárt, de messze maga mögött hagyta Hamiltont, akit a 12. helyen intettek le.

Steiner: Hamilton elvesztette az önbizalmát

A Ferrarihoz való átigazolásról szőtt álmok tehát megvalósultak, ám a maranellói élet egyelőre nem álomszerű. Olyannyira nem, hogy néhányan már azt vizionálják, hogy Hamilton már a visszavonulását fontolgatja, holott 2026 végéig szól a szerződése. A korábbi F1-es csapatfőnök, ma megmondóemberként működő Günther Steiner arra számít, hogy a 40 éves versenyző már az év végén szögre akaszthatja a sisakot – idény közben biztosan nem, ezt már Hamilton is kijelentette.

Amikor bejelentették a Ferrarihoz való átigazolását, mindenki erről beszélt, még én is. Egy hétszeres világbajnok a Scuderiánál – mesébe illő volt. Természetesen neki is nagyok voltak az elvárásai, de amikor a valóság teljesen mást hoz, elveszik az önbizalom. Ha nem hiszel magadban, akkor már nem tudsz jól teljesíteni

– mondta Steiner a német Web.de-nek.

Steiner úgy véli, Hamilton kora is közrejátszik a visszaesésében: – Az ember nem lesz gyorsabb, ahogy öregszik, bár Lewis még biztosan tudna még magas szinten versenyezni pár évig. Viszont ha már nem élvezi az egészet, akkor semmi értelme erőltetni. Inkább azt mondhatná, hogy megpróbálta, nem jött össze, ezért befejezi – mutatott rá a Haas egykori első embere, hozzátéve, hogy szerinte sem a Ferrariban van a hiba. – Ez a Forma–1, egy élversenyzőnek tudnia kell alkalmazkodni az autóhoz. Előfordulhat, hogy bizonyos okok miatt nehéz vezetni az autót, ilyenkor a pilótának kell változtatnia. A Ferrari jó autó, én meg sem próbálom mentegetni Lewist.