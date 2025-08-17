Lewis HamiltonFerrariForma-1magyar nagydíj

Hamilton kérte, ne zavarják – már az év végén visszavonul?

Lewis Hamilton mindenkit sokkolt a Forma–1-es Magyar Nagydíjon adott nyilatkozatával, amikor hétszeres világbajnokként haszontalannak nevezte magát. A brit pilótának jókor jött a nyári szünet, Günther Steiner szerint most dőlhet el, hogy mit hoz Hamiltonnak a folytatás.

Calderon Dubai Viktória
2025. 08. 17. 13:10
Lewis Hamilton ferraris álmából rémálom lett Fotó: Csudai Sándor
– Haszontalan vagyok, teljesen haszontalan. Nem a csapat hibája, az autó ott van a pole pozícióban. Valószínűleg pilótát kell cserélniük – sajnálkozott Lewis Hamilton, miután a Q2-ben kiesett a Forma–1-es Magyar Nagydíj időmérőjén.

Günther Steiner szerint Lewis Hamilton a nyári szünetben dönthet a jövőjéről
Günther Steiner szerint Lewis Hamilton a nyári szünetben dönthet a jövőjéről (Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki)

Ritka ilyet hallani egy bajnoktól, hovatovább a hét vb-címével a királykategória rekorderétől, de a brit pilóta nagyon elkeseredett az újabb pofon után, még ha csak néhány századon is múlott a továbbjutás. Hamilton folyamatosan kikap a csapattársától, Charles Leclerc-től, aki a Hungaroringen nagy meglepetésre elhappolta a pole pozíciót a McLarenek orra elől. A monacói a futamot nem nyerte meg, a negyedikként zárt, de messze maga mögött hagyta Hamiltont, akit a 12. helyen intettek le.

Steiner: Hamilton elvesztette az önbizalmát

A Ferrarihoz való átigazolásról szőtt álmok tehát megvalósultak, ám a maranellói élet egyelőre nem álomszerű. Olyannyira nem, hogy néhányan már azt vizionálják, hogy Hamilton már a visszavonulását fontolgatja, holott 2026 végéig szól a szerződése. A korábbi F1-es csapatfőnök, ma megmondóemberként működő Günther Steiner arra számít, hogy a 40 éves versenyző már az év végén szögre akaszthatja a sisakot – idény közben biztosan nem, ezt már Hamilton is kijelentette.

Amikor bejelentették a Ferrarihoz való átigazolását, mindenki erről beszélt, még én is. Egy hétszeres világbajnok a Scuderiánál – mesébe illő volt. Természetesen neki is nagyok voltak az elvárásai, de amikor a valóság teljesen mást hoz, elveszik az önbizalom. Ha nem hiszel magadban, akkor már nem tudsz jól teljesíteni

– mondta Steiner a német Web.de-nek. 

Steiner úgy véli, Hamilton kora is közrejátszik a visszaesésében: – Az ember nem lesz gyorsabb, ahogy öregszik, bár Lewis még biztosan tudna még magas szinten versenyezni pár évig. Viszont ha már nem élvezi az egészet, akkor semmi értelme erőltetni. Inkább azt mondhatná, hogy megpróbálta, nem jött össze, ezért befejezi – mutatott rá a Haas egykori első embere, hozzátéve, hogy szerinte sem a Ferrariban van a hiba. – Ez a Forma–1, egy élversenyzőnek tudnia kell alkalmazkodni az autóhoz. Előfordulhat, hogy bizonyos okok miatt nehéz vezetni az autót, ilyenkor a pilótának kell változtatnia. A Ferrari jó autó, én meg sem próbálom mentegetni Lewist.

A Magyar Nagydíjat négyhetes nyári szünet követ, csak augusztus végén, Hollandiában bőgnek fel újra a motorok. Steiner szerint a szusszanás jól jön Hamiltonnak, mert felfrissül, és talán erőre kap, és közben lesz ideje azon elmélkedni, szeretné-e folytatni.

El tudom képzelni, hogy az év végén úgy dönt, elég volt neki ebből, és nem teszi ki ennek magát a jövőben. Már csak azért sem, mert sok minden érdekli őt a Forma–1 világán kívül is, önálló márkája lett. Sok pilótának a Forma–1 egy színpad, amelyre szüksége van, de Lewis esetében ez már nincs így, és ez megkönnyítheti neki a visszavonulást is.

 

Montoya: Hamilton a Ferrarinak üzent

Juan Pablo Montoya teljesen másképp látja Hamilton helyzetét. A kolumbiai expilóta úgy látja, a rekordbajnok nem a visszavonulására készül, csupán a Ferraritól távozna, ha minden ugyanígy marad.

– Ez egyfajta üzenet volt a Ferrarinak, miszerint, ha nem hallgattnak rám, akkor inkább rúgjatok ki és engedjetek el. Az üzenet lényege az, hogy Lewis nem kapja meg azt a figyelmet, amit elvárna. Nem hallják meg, amit mondani akar, pedig neki határozott elképzelései vannak. A Ferrari szervezett csapat, ahol úgy látják, a pilótáknak el kell fogadniuk az utat, amelyet ők választanak. Lewis szerint viszont nem az a nyerő út – mutatott rá Montoya, és megállapította, ez belső ellentétekhez vezet. – Lewis úgy áll az egészhez, mint korábban a Mercedesnél, vagyis azt keresi, hogy győzhetnek. Ott minden az eredményekről szól, a Ferrarinál viszont a politikának is nagy szerepe van.

Hamilton is üzent

Miközben mások róla diskurálnak, Hamilton csak élvezi a vakációt. Az Instagram-oldalán közzétett néhány fotót kutyája, Roscoe társaságában. A bejegyzés mellé csak annyit fűzött hozzá, hogy most ne zavarják.

 

 

 

