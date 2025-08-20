Csúnya baki: elírták Kerkez Milos nevét, miközben kitüntették Angliában

Kerkez Milos az előző idényben minden Premier League-mérkőzésen a pályán volt, ráadásul minden alkalommal a kezdőben szavazott neki bizalmat Andoni Iraola, a Bournemouth vezetőedzője. A magyar válogatott hátvéd 2 góllal és 6 gólpasszal járult hozzá előző csapata remek szerepléséhez. Az angol liga egyik legjobbjává vált a posztján, nem csoda, hogy a Liverpool felfigyelt és lecsapott rá a nyáron. A 21 éves játékosért 47 millió eurót fizetett ki a bajnoki címvédő, ezzel minden idők második legdrágább magyar futballistája lett Szoboszlai Dominik után.

Kerkez Milos mellett négy újdonsült liverpooli csapattárs is bekerült az Év csapatába. (Fotó: DARREN STAPLES/AFP)



Kerkez Milos az Év csapatában

Még a Bournemouth gárdájában nyújtott teljesítményéért került be a Premier League 2024/25-ös idényének Év csapatába Kerkez Milos. A magyar válogatott hátvéd mellett négy új liverpooli csapattársa is ki lett tüntetve: Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Virgil van Dijk is bekerült a játékosok által megszavazott tizenegybe.

A PFA Premier League év csapata: Matz Sels (Nottingham Forest) – William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Kerkez Milos (Bournemouth) – Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool) – Mohamed Szalah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle United), Chris Wood (Nottingham Forest)



Az angol profi labdarúgók szövetsége (PFA) a Facebookon közzétett listában elírta Kerkez Milos nevét, aki azóta már a Liverpool színeiben is debütált a bajnokságban, éppen korábbi csapata ellen. A Liverpool egy 4-2-es sikerrel nyitotta az idényt.

Íme a baki, így írták el Kerkez Milos nevét Angliában. Fotó: PFA

Alexander Isak nem ment el a gálára, üzent helyette

Alexander Isak szenzációs idényen van túl, 42 mérkőzésen 27 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, így nem csoda, hogy bekerült a legjobbak közé, és emellett több topcsapat, köztük a Liverpool figyelmét is felkeltette.

Mióta felröppentek a hírek a svéd támadó lehetséges távozásáról, azóta láthatóan megromlott a játékos és a Newcastle viszonya. Pályára azóta nem lépett, a klub nem is nevezte már a nyitófordulóban a keretbe. Isak hiába került be az Év csapatába, nem ment el a gálára, a közösségi felületein üzent.

Sokáig hallgattam, míg mások beszéltek. A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el, és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Úgy tenni, mintha ezek a problémák csak most merülnének fel, félrevezető. Amikor egy ígéretet megszegnek és a bizalom odavész, akkor a kapcsolat nem folytatódhat. Itt tartok most

– fogalmazott Alexander Isak. A támadó szavaira a klub is reagált:

Csalódottan értesültünk Alexander Isak ma esti közösségi médiás bejegyzéséről. Felhívjuk a figyelmet, hogy Alex továbbra is szerződésben áll, és a klub egyetlen tisztviselője sem tett ígéretet arra, hogy idén nyáron elhagyhatja a Newcastle Unitedet.

Kerkez Milos gólja a Newcastle ellen: