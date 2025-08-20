Kerkez MilosLiverpoolAFC Bournemouthév csapataPremier League

Csúnya baki: elírták Kerkez Milos nevét, miközben kitüntették Angliában

Kerkez Milos bekerült a Premier League angol profi labdarúgók (PFA) által megszavazott Év csapatába, a díjat a manchesteri operaházban tartott gálán vehette át. A magyar válogatott hátvédet jelölték a legjobb fiatal játékos díjára is, azonban ebben a kategóriában Morgan Rogers, az Aston Villa támadója lett a befutó. Egy kis hiba is csúszott a csapat ismertetésébe, ugyanis a PFA által hivatalosan megosztott listában elírták Kerkez Milos nevét, keresztnevéből kimaradt az s betű.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 7:30
A liga legjobb balhátvédje volt Kerkez Milos.
Kerkez Milos egyedüliként került be az Év csapatába a Bournemouth együtteséből. (Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto/ AFP)
Kerkez Milos az előző idényben minden Premier League-mérkőzésen a pályán volt, ráadásul minden alkalommal a kezdőben szavazott neki bizalmat Andoni Iraola, a Bournemouth vezetőedzője. A magyar válogatott hátvéd 2 góllal és 6 gólpasszal járult hozzá előző csapata remek szerepléséhez. Az angol liga egyik legjobbjává vált a posztján, nem csoda, hogy a Liverpool felfigyelt és lecsapott rá a nyáron. A 21 éves játékosért 47 millió eurót fizetett ki a bajnoki címvédő, ezzel minden idők második legdrágább magyar futballistája lett Szoboszlai Dominik után.

Kerkez Milos joggal szolgált rá erre az elismerésre.
Kerkez Milos mellett négy újdonsült liverpooli csapattárs is bekerült az Év csapatába. (Fotó: DARREN STAPLES/AFP)


Kerkez Milos az Év csapatában

Még a Bournemouth gárdájában nyújtott teljesítményéért került be a Premier League 2024/25-ös idényének Év csapatába Kerkez Milos. A magyar válogatott hátvéd mellett négy új liverpooli csapattársa is ki lett tüntetve: Mohamed Szalah, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch és Virgil van Dijk is bekerült a játékosok által megszavazott tizenegybe.

A PFA Premier League év csapata: Matz Sels (Nottingham Forest) – William Saliba (Arsenal), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Kerkez Milos (Bournemouth) – Declan Rice (Arsenal), Ryan Gravenberch (Liverpool), Alexis Mac Allister (Liverpool) – Mohamed Szalah (Liverpool), Alexander Isak (Newcastle United), Chris Wood (Nottingham Forest)


Az angol profi labdarúgók szövetsége (PFA) a Facebookon közzétett listában elírta Kerkez Milos nevét, aki azóta már a Liverpool színeiben is debütált a bajnokságban, éppen korábbi csapata ellen. A Liverpool egy 4-2-es sikerrel nyitotta az idényt.

Íme a baki, így írták el Kerkez Milos nevét Angliában. Fotó: PFA

Alexander Isak nem ment el a gálára, üzent helyette

Alexander Isak szenzációs idényen van túl, 42 mérkőzésen 27 alkalommal vette be az ellenfelek hálóját, így nem csoda, hogy bekerült a legjobbak közé, és emellett több topcsapat, köztük a Liverpool figyelmét is felkeltette.

Mióta felröppentek a hírek a svéd támadó lehetséges távozásáról, azóta láthatóan megromlott a játékos és a Newcastle viszonya. Pályára azóta nem lépett, a klub nem is nevezte már a nyitófordulóban a keretbe. Isak hiába került be az Év csapatába, nem ment el a gálára, a közösségi felületein üzent.

Sokáig hallgattam, míg mások beszéltek. A valóság az, hogy ígéretek hangzottak el, és a klub már régóta ismeri az álláspontomat. Úgy tenni, mintha ezek a problémák csak most merülnének fel, félrevezető. Amikor egy ígéretet megszegnek és a bizalom odavész, akkor a kapcsolat nem folytatódhat. Itt tartok most

– fogalmazott Alexander Isak. A támadó szavaira a klub is reagált:

Csalódottan értesültünk Alexander Isak ma esti közösségi médiás bejegyzéséről. Felhívjuk a figyelmet, hogy Alex továbbra is szerződésben áll, és a klub egyetlen tisztviselője sem tett ígéretet arra, hogy idén nyáron elhagyhatja a Newcastle Unitedet.

Kerkez Milos gólja a Newcastle ellen:

