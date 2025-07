Az FTC mellőzött kapusa ennél a csapatnál köthet ki

Harmincfős kerettel, benne négy kapussal utazott Lienzbe a Fradi vasárnap. A magyar bajnoki címvédő keretéből több, korábban meghatározó futballista is kimaradt, ám az FTC csak egy labdarúgóról osztott meg információt: Júlio Romao korábbi sérülése miatt nem kelt útra, a brazil Budapesten folytatja a rehabilitációt.

Íme, az FTC kerete az ausztriai edzőtáborban. Forrás: Facebook.com/fradi.hu

FTC: kölcsönadják Varga Ádámot?

A hiányzók között van Varga Ádám is, aki Dibusz Dénes januári sérülése után rövid távon megoldást jelentett kapusposzton, ám hamarosan ő is harcképtelenné vált, és helyét Dibusz visszatéréséig a vésztartaléknak igazolt Gróf Dávid vette át. Dibusz és Gróf az ausztriai alapozáson is részt vehet (mellettük Szécsi Gergő, valamint a tartalékcsapat tagja, Őri Levente utazott el), Varga viszont nem – sajtóhírek szerint nem véletlenül.

A Csakfoci információi szerint Varga Ádám kérője nem más, mint az NB I előző kiírásában a bennmaradást az utolsó játéknapon kiharcoló Debrecen.

Varga Ádám a nyári átigazolási időszakban másik csapatéra cserélheti az FTC mezét. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Varga Ádám a Ferencváros neveltjeként kezdte, de a felnőttek között sokáig nem kapta meg a lehetőséget, ezért előbb a zöld-fehérek fiókcsapatának számító Soroksárban, majd a 2022–2023-as szezonban az akkor még első osztályú Kecskemétben szerepel kölcsönben. A Fradiban akkor állhatott a kapuba, amikor Dibusz valamiért nem volt bevethető, máig összesen 18 tétmeccs jutott neki.

Régi-új kapust csábít a Debrecen

A portál Varga mellett még egy játékost megnevezett a Debrecen lehetséges kiszemeltjei közül, aki nem más, mint a West Ham United kapusa, Hegyi Krisztián. Hegyi jól ismeri a DVSC-t, hiszen a tavaszi félévben már szerepelt kölcsönben a csapatnál, jól is teljesített, kiérdemelte a válogatott meghívót is, a nemzeti csapat edzőtáborában azonban olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy meg kellett műteni, így már nem térhetett vissza a debreceniekhez. Ha létrejönne egy újabb megállapodás, ismételten bizonyíthatna Debrecenben.

Hegyi februárban, bravúrokat bemutatva mutatkozott be a debreceni csapatban: