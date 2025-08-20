Közös kampányba kezd egy ruhamárkával Soros György hűséges szervezete

A Dorko ruhamárka a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű szervezettel közösen új, „Szabad” feliratú kollekciót dob piacra, bár a márka korábban nem vállalt politikai együttműködéseket. A Soros György által támogatott TASZ múltbeli kormánykritikus állásfoglalásai miatt kérdések merülnek fel az együttműködés hátteréről. Az akció a Dorko, azaz DRK nevezetű ruhamárka Instagram-oldalán tűnt fel, ahol bemutatták a termékeket, és kiderült, hogy a cég szerdától kezdi árusítani a legújabb ruháit a TASZ-szal közösen – írja a Mandiner.

Forrás: Instagram

A ruhamárka csupán történetben osztotta meg a TASZ-szal való együttműködését, külön posztban nem.

A TASZ közösségi oldalán pedig nem találni nyomát a Dorkóval való kooperációnak.

Azzal kapcsolatban, hogy mi állhat a Soros György által támogatott szervezettel való együttműködés hátterében, a portál több kérdést is intézett a ruhamárka képviselőihez. Többek között ezekre voltak kíváncsiak:

Milyen típusú együttműködést kötöttek a TASZ-szal? Az eladott termékekből mekkora jutalékot kap majd a TASZ?

A TASZ vezetői korábban élesen bírálták a kormány drogellenes intézkedéseit. A Dorko egyetért a TASZ álláspontjával? Önök is túlságosan szigorúnak tartják a kormány drog elleni fellépéseit? Támogatják a kábítószerek szabadabb használatát?

A TASZ korábban kiállt amellett, hogy lehessen szabadon tüntetni a terrorszervezetként működő Hamász mellett. Önök egyetértenek azzal, hogy terrorpárti szervezetek mellett lehessen tüntetést tartani Magyarországon?

A TASZ többször is kiállt Soros György mellett, aki többek között a nyílt társadalmak megálmodója és legfőbb propagátora. Önök egyetértenek-e Soros György nézeteivel és a nyílt társadalom ideájával?

A TASZ a kisgyermekek érzékenyítésére is kiemelt figyelmet szentel. Önök egyetértenek-e azzal, hogy a TASZ 18 éven aluli gyermekek genderpropagandára való érzékenyítését végzi? Önök szerint helyes, ha kisgyerekeket szexuálisan érzékenyítenek?

A kérdésekre egyelőre nem reagált a cég.

Mit lehet tudni a Dorkóról és a cégvezető Gém Péterről?

A márka még az 1920-as években a Dorogi Gumigyárban indult, ahol magyar tervezők terveit felhasználva és külföldről átvett technológiát és szabadalmakat alkalmazva készültek a cipők. A „dorogi” szó idővel a „dorgo” elnevezéssé rövidült, amelyet később a hétköznapi nyelvben „dorkó”-ként kezdtek emlegetni. Az 1970-es években ez a márka népszerű volt, de a rendszerváltás után a külföldi márkák kiszorították a piacról. 2003-ban azonban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

egy kreatív csoport felfedezte a márkában rejlő lehetőségeket, és elindították az újraélesztését.

Végül 2014-ben a teniszjátékosi karrierjéről lemondó Gém Péter megalapította a Dorko márkát.