Közös kampányba kezd egy ruhamárkával Soros György hűséges szervezete

A TASZ-szal vezet be közös kollekciót a Dorko.

Magyar Nemzet
2025. 08. 20. 10:17
A Dorko ruhamárka a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű szervezettel közösen új, „Szabad” feliratú kollekciót dob piacra, bár a márka korábban nem vállalt politikai együttműködéseket. A Soros György által támogatott TASZ múltbeli kormánykritikus állásfoglalásai miatt kérdések merülnek fel az együttműködés hátteréről. Az akció a Dorko, azaz DRK nevezetű ruhamárka Instagram-oldalán tűnt fel, ahol bemutatták a termékeket, és kiderült, hogy a cég szerdától kezdi árusítani a legújabb ruháit a TASZ-szal közösen – írja a Mandiner.

Forrás: Instagram

A ruhamárka csupán történetben osztotta meg a TASZ-szal való együttműködését, külön posztban nem.

A TASZ közösségi oldalán pedig nem találni nyomát a Dorkóval való kooperációnak.

Azzal kapcsolatban, hogy mi állhat a Soros György által támogatott szervezettel való együttműködés hátterében, a portál több kérdést is intézett a ruhamárka képviselőihez. Többek között ezekre voltak kíváncsiak:

  • Milyen típusú együttműködést kötöttek a TASZ-szal? Az eladott termékekből mekkora jutalékot kap majd a TASZ?
  • A TASZ vezetői korábban élesen bírálták a kormány drogellenes intézkedéseit. A Dorko egyetért a TASZ álláspontjával? Önök is túlságosan szigorúnak tartják a kormány drog elleni fellépéseit? Támogatják a kábítószerek szabadabb használatát?
  • A TASZ korábban kiállt amellett, hogy lehessen szabadon tüntetni a terrorszervezetként működő Hamász mellett. Önök egyetértenek azzal, hogy terrorpárti szervezetek mellett lehessen tüntetést tartani Magyarországon?
  • A TASZ többször is kiállt Soros György mellett, aki többek között a nyílt társadalmak megálmodója és legfőbb propagátora. Önök egyetértenek-e Soros György nézeteivel és a nyílt társadalom ideájával?
  • A TASZ a kisgyermekek érzékenyítésére is kiemelt figyelmet szentel. Önök egyetértenek-e azzal, hogy a TASZ 18 éven aluli gyermekek genderpropagandára való érzékenyítését végzi? Önök szerint helyes, ha kisgyerekeket szexuálisan érzékenyítenek?

A kérdésekre egyelőre nem reagált a cég.

 

Mit lehet tudni a Dorkóról és a cégvezető Gém Péterről?

A márka még az 1920-as években a Dorogi Gumigyárban indult, ahol magyar tervezők terveit felhasználva és külföldről átvett technológiát és szabadalmakat alkalmazva készültek a cipők. A „dorogi” szó idővel a „dorgo” elnevezéssé rövidült, amelyet később a hétköznapi nyelvben „dorkó”-ként kezdtek emlegetni. Az 1970-es években ez a márka népszerű volt, de a rendszerváltás után a külföldi márkák kiszorították a piacról. 2003-ban azonban a Magyar Képzőművészeti Egyetemen

egy kreatív csoport felfedezte a márkában rejlő lehetőségeket, és elindították az újraélesztését.

Végül 2014-ben a teniszjátékosi karrierjéről lemondó Gém Péter megalapította a Dorko márkát.

Gém Péter a 2010-es években meglehetősen szoros kapcsolatot ápolt a Szűcs Lajos által irányított teniszszövetséggel. 2018-ban már Dorko melegítőket és mezeket viseltek a magyar teniszezők. Az erről szóló megállapodást a Magyar Teniszszövetség elnöke, Szűcs Lajos és a Dorko képviselője, Gém Péter írta alá. A márka a ruhákon túl ötvenmillió forinttal is támogatja a hazai szövetséget. A Dorko célja mindezek mellett az volt, hogy kiszorítsa a magyar nemzeti csapatok öltöztetési piacáról Mészáros Lőrinc cégeit.

A Magyar Teniszszövetség (MTSZ) 2018. szeptember 26-án rendkívüli közgyűlésén négy új elnökségi tagot választott.

Bekerült a vezető testületbe Gém Péter is.

A Dorko vezetője nagy sikereket nem tudott felmutatni, mivel 2020-ban lemondott a pozíciójáról. Ebben az időszakban egy gazdasági átvilágítás alapján 3,792 milliárd forintos hiányt találtak a szövetségnél, aminek nettó költségvetési hatása 2,410 milliárd forint volt. Gém Péter ennek nyilvánosságra kerülése után távozott. A cégvezető akkor azt mondta, hogy először csak kisebb, szerinte még elfogadható és megoldható deficitről tudtak, azonban az új és hivatalos adatokkal szembesülve nem lehetett más választása, mint a lemondás. Állítása szerint a döntésében szerepet játszottak személyes okok is, amelyeknek nincs köze a magyar teniszben történtekhez. Mindemellett biztosított mindenkit, hogy a sportág iránti elkötelezettségén semmit sem változtat, hogy mostantól nem tagja a legfelsőbb irányító grémiumnak. A Dorko vagy a Babolat által támogatott játékosok, egyesületek és rendezvények változatlanul számíthatnak a két cég eddigi szponzorációs segítségére, mint ahogy a teljes magyar tenisztársadalom is.

 

Egy éve még nagy tervek voltak

Magyar olimpikonok és sportolók részvételével mutatták be a Dorko új, Hungary nevű kollekcióját tavaly áprilisban. Gém Péter akkor arról beszélt, hogy a Hungary kollekció az eddigi legfontosabb mérföldkövet jelenti a hazai sportolók bevonásával évről évre fejlesztett termékvonal történetében. A cégalapító kiemelte: céljuk, hogy tíz éven belül a magyar olimpiai csapat, a magyar futballválogatott, az összes jelentős magyar sportági szövetség és a szurkolók bizalmát kiérdemeljék, és mindezt hazafias kötelességüknek tekintik.

Jelenleg és a következő négy évben is a sportmárka öltözteti a tenisz válogatott játékosait, a Davis-kupa-csapattól a Billie Jean King-kupa együttesén át az utánpótlásig, valamint a kerekesszékes szakágig.

 

Üzletbezárások

Közel két évtized után lezárul egy meghatározó fejezet a hazai sneaker és utcai divat világában: a Playersroom üzletlánc – amelyet szintén Gém Péter alapított – hivatalosan bejelentette, hogy idén szeptember 1-jén bezárja utolsó üzletét, és végleg lekapcsolja weboldalát is.

Rengeteg fantasztikus kolléga, cipő, stílus, találkozás, barátság, esemény, nevetés és emlék köt össze bennünket veletek. Ez egy korszak volt – számunkra, és sokatok számára is, köszönjük a bizalmat mindenkinek

– írta Gém Péter az üzlet közösségi oldalán.

Ezt követően pedig már a Magyarországot folyamatosan külföldön lejárató TASZ-szal kötött együttműködést Gém Péter cége.

Borítókép: Dorko-kampány válogatott mezzel (Fotó: MTVA/Róka László)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

