A Real Madridnál ezt mondták a Barca pofára eséséről

Miközben a fél futballvilág arra számított, hogy a „csak a Barcelonába” vágyakozó Nico Williams a katalánoknál köt ki, a La Liga bajnoka hoppon maradt. Az Európa-bajnok szélsőről már tavaly is azt pletykálták, hogy közel állt ahhoz, hogy a Barcában kössön ki, de akkor és most sem lett semmi az üzletből, sőt Williams a még érvényes kontraktusát további nyolc évvel megtoldotta, 2035-ig szerződést hosszabbított az Athletic Bilbaóval, amely a kivásárlási árát is megduplázta, 90 millió euróra növelte.

Nico Williams soha nem lesz a Barcelona játékosa Fotó: NurPhoto/Mohammad Amirhosseini

Az El Chiringuito értesülései szerint

Nico Williams képviselőire a Barcelona sportigazgatója nem tett jó benyomást, nem tetszett nekik Deco kényelmes hozzáállása. A játékos ügynöke, Félix Tainta néhány követelést támasztott, garanciát várt volna arra, hogy ingyen elengedje a Barca Williamst, amennyiben augusztus 20-ig nem tudják regisztrálni őt a La Ligába. Ám a klub nem volt hajlandó erre, majd a következő hat napban, amíg fény nem derült a bilbaói szerződéshosszabbításra, amelyről a gránátvörös-kékek csak a bejelentés idején értesültek.

Barcelonában viszont éppen az ügynököt tartják felelősnek. Szerintük Tainta szándékosan gördített akadályokat az útba, mivel szoros kapcsolatban áll a Bilbaóval, több játékosa által is kötődik a klubhoz.

Mit lép most a Barcelona?

A történtek után a Barcánál elfelejtették Williamst, kizártnak tartják, hogy bármikor is újra megpróbálkozzanak a leigazolásával. A várakozások szerint ezek után a klub figyelme ismét Luis Díaz felé fordul, annak ellenére is, hogy a Liverpool korábban határozott nemmel felelt a katalánok érdeklődésére, mondván, a 28 éves futballista nem eladó. A kolumbiai szélsőnek két év múlva jár le a szerződése, hosszabbításról egyelőre nincs hír, és Díaz maga is bevallotta, egyelőre nem tudja, mi lesz a sorsa.

– Még nem tudjuk, nem mondhatok semmit erről, tárgyalunk a vezetőséggel. Jól érezzük magunkat ott, ahol vagyunk, de van, amiről egyeztetnünk kell – szögezte le a játékos.

Bellinghamet nem érdekli a Barca ügye

Visszatérve Williamshez, a nyár elején a Real Madrid érdeklődéséről is lehetett hallani, vele pótolták volna a blancók az Arsenallal összeboronált Rodrygót. De végül Franco Mastantuonót szerezték meg a River Plate-től, aki a 18. születésnapja után, augusztusban költözik Madridba.

A Marca megadta Jude Bellinghamnek „a lehetőséget”, hogy nevessen egy jót a Barcelonán, amiért így járt, de az angol középpályás nem volt rosszmájú.

– Nem érdekel. Ennek nincs köze a Real Madridhoz, szóval nem érdekel – jelentette ki Bellingham.