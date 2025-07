Ilyet is ritkán hallani: a Chelsea edzőjét feldobta az ellenfél gólja

Dél-Amerikában nagy népszerűségnek örvend a klubvilágbajnokság, így Brazíliában nagy lehetett az öröm, amiért az öt európai és az egy szaúdi csapat mellett a Fluminense és a Palmeiras is bejutott a legjobb nyolc közé. Előbbi esetében közben pedig még nagyobb sikert ünnepelhetnek, mert a Fluminense pénteken az al-Hilal legyőzésével a klub-vb első elődöntőse lett.

Estevao még a Palmeiras sikeréért küzdött a klubvilágbajnokságon Fotó: BRAZIL PHOTO PRESS/Vanessa Carvalho

Míg a piros-fehér-zöldek veretlenül jutottak el idáig, miközben a csoportkörben a Borussia Dortmunddal, a tizenhat között pedig az Interrel találkoztak, addig a másik talpon maradt brazil csapat, a Palmeiras csak a tornáról nyeretlenül kiesett európai csapattal, a Portóval csapott össze a csoportkör első meccsén. Amikor pedig egy másik európai alakulat jött szembe a zöldekkel, abba beletört a bicskájuk.

A Palmeiras – magyar idő szerint – szombat hajnalban a Chelsea-vel mérkőzött meg az elődöntőbe jutásért.

A braziloknak volt miért visszavágniuk az angoloknak, akik négy éve a klub-vb döntőjében 2-1-re verték meg őket. Brazíliában legyen bármilyen sikeres is a Palmeiras, a rivális együttesek, elsősorban a kétszeres győztes Corinthians szurkolói kárörvendők hánytorgatják fel a „disznóknak”, hogy nekik bizony még nincs klubvilágbajnoki címük.

A Chelsea a klubvilágbajnokság második elődöntőse

Ez bizony most sem változott, ezúttal is a Chelsea ütötte el őket ettől a lehetőségtől, és ezúttal is 2-1 volt a végzetes eredmény. Az angolok jóval többet próbálkoztak az első félidőben, és ennek már a 15. percben meglett a gyümölcse, amikor Cole Palmer tizennégy méterről megeresztett lövése a kapuban kötött ki. A szünet után a Palmeiras is rákapcsolt, és éppen a Chelsea leendő játékosa, Estevao gyorsan, az 53. percben ki is egyenlített, de a braziloknak már többre nem futotta, míg a londoniakat feltüzelte a kapott gól, és egy öngóllal a 83. percben újra előnybe kerültek, és már nem engedték ki a kezükből a győzelmet, így ők jutottak az elődöntőbe, ahol a Fluminense ellen lépnek majd pályára.

– Nehéz meccs volt, ahogy arra számítottunk is – fogalmazott Enzo Maresca. – Sok energiára volt szükségünk, mert az idény végén járunk, miközben ők az elején, szóval más az energiaszintjük. Gratulálok a játékosaimnak, nagyon jók voltak. Boldog vagyok, hogy nyertünk, ahogyan Estevao góljának is örülök, szóval ez egy tökéletes este volt – tette hozzá a Chelsea menedzsere, akit tehát még a Palmerias gólja is feldobott, mert azt jövendőbeli játékosa szerezte. Kollégája, Abel Ferreira korántsem volt ilyen boldog, amiért csapata másodszor is kapitulált.

– El kell fogadnunk, de nehéz lenyelni, hogy szöglet után ilyen gólt kaptunk. A Chelsea jobb volt nálunk az első félidőben, de a második elején némiképp változtattunk. Sajnos nem tudtunk még egy gólt szerezni, de végig küzdöttünk. Apró részletek döntötték el a meccset. Büszke vagyok, de közben szomorú is, hogy ilyen góllal dőlt el a meccs. Ám ilyen a futball, ezt el kell fogadnunk és továbblépni – hangsúlyozta a Palmeiras vezetőedzője.

Klubvilágbajnokság, negyeddöntő:

Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol) 1-2 (0-1)

gólszerzők: Estevao (53.), ill. Palmer (16.), Weverton (83. – öngól)