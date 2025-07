Bognár György odaszúrt Marco Rossinak és két válogatott játékosnak

A Paks a legutóbbi két idényben az NB I dobogóján végzett, és megnyerte a Mol Magyar Kupát. Bognár György vezetőedző a megszokott módon további egy évre hosszabbította meg a szerződését, így a következő évadban is ő lesz a Paksi FC vezetőedzője . Pakson kizárólag magyar futballisták szerepelnek, ennek ellenére Marco Rossi szövetségi kapitány viszonylag kevés játékost hív meg a magyar válogatottba a csapatból. A legutóbbi, júniusi keretben ketten – Osváth Attila és Szappanos Péter – voltak ott, az elmúlt egy évben pedig rajtuk kívül Vas Gábor és Vécsei Bálint képviselte a Paksot. A gólkirály Böde Dánielre kimondottan nem számít Rossi, de rajta kívül is vannak olyan futballisták, akik lehetnének válogatottak – erről beszélt Bognár György egy műsorban.

Bognár György szívesen látná Papp Kristófot (jobbra) Marco Rossi magyar válogatottjában. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Bognár György: Papp Kristóf jobb Nikitschernél és Stylesnál

Bognár úgy véli, a 32 éves Papp Kristóf megérdemelne egy esélyt Rossitól, ugyanis szerinte jobb védekező középpályás, mint a spanyol Valladolidban szereplő Nikitscher Tamás és az angol másodosztályban futballozó Callum Styles, akik rendre a válogatottban szerepelnek. – Olvasgatom, hogy Rossi beválogathatna több paksi játékost, akik jó teljesítményt nyújtanak. Nincsenek kiemelkedő játékosaink Pakson, de azért egyet-egyet be lehetett volna hívni.

Papp Kristóf szerintem válogatottszinten is kiválóan teljesítene, jobb, mint Nikitscher vagy Callum Styles, ebben biztos vagyok.

– De ez nem az én dolgom, ezt Marcónak kell látnia – mondta a Paks vezetőedzője, aki kiemelte: tény, hogy Pakson talán fontosabb szerepet játszik a sikerességben a csapategység, mint az egyéni teljesítmények.

A Paksi FC edzője nem szeretne senkinek sem megfelelni

Bognár György arról is beszélt: ő nem várja el, hogy kedveljék, az őt kritizálókkal nem foglalkozik, de nem is szeretne senkinek megfelelni, mert nincs rá szüksége. A 63 éves szakember a statisztikai mutatókat és a bedobásedzőket továbbra sem preferálja, ellentétben a támadófutballal, amit Pakson is igyekszik játszatni. Hozzátette azt is, hogy szerinte korábban az MTK-nál és Pakson is azért tudott jól együtt dolgozni a fiával, Bognár Istvánnal, mert a magánéletben sosem beszélgettek a klubnál történtekről.

A beszélgetést a magát engedékeny nagypapának tartó Bognár azzal zárta, hogy már nem túl sokáig tervezi az edzősködést, mert szeretne többet lenni a családjával, és nyugodtan horgászni, valamint a lovait gondozni. Jelenleg azonban nem érzi úgy, hogy elég volt, hanem inkább úgy, hogy búcsú esetén hiányozna neki a futball.