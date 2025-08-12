Közeleg az ukrán katasztrófa, így nyomul előre az orosz haderő

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője Facebook-bejegyzést osztott meg a történésekről, melyben azt írta:

A már említett mély betörés az ukrán Deep State-en is fenn van, most néztem rá, azaz az ukránok is megerősítették, mert a Deep State-re aligha kerül fel valami az állam ellenében. Ilyet ritkán látni… Egy 11,4 km mély betörés max. 48 óra alatt ebben a háborúban nem semmi.

Hozzátette: „A 2022-ben botladozó oroszok eltanulták, amiben az ukránok jobbak voltak (drónok), minden kinevetett dolgukról az utóbbi időben kiderült hogy van értelme, a motorosrohamtól a madmax tankokig és a szamarakig. Ettől még nem lesz jogos az agresszió, de a minimális céljukat, a Donbaszt elérik így vagy úgy.”

