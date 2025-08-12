Rendkívüli

Bayer Zsolt lerántja a leplet a tiszás hazugságokról

OroszországDobropilljaelőretörésorosz-ukrán háborúfront

Közeleg az ukrán katasztrófa, így nyomul előre az orosz haderő

Ukrajnai frontáttörésről és a háború lehetséges fordulópontjáról érkeztek hírek. Jaroszlav Trofimov, a The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója szerint az orosz erők a Donyecki területen mélyen betörtek Dobropillja irányába, elvágva a Kramatorszk felé vezető utat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 8:03
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Számos ukrán forrásból érkeznek jelentések egy potenciálisan katasztrofális orosz áttörésről a Donyecki területen található Dobropillja irányába, ahol az előrenyomuló orosz csapatok elvágták a Dobropillját Kramatorszkkal összekötő utat – írja a The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov az X-en.

Nyomul előre az orosz haderő (Fotó: SERGEY KOZLOV / MTI/EPA)
Nyomul előre az orosz haderő (Fotó: MTI/EPA/Sergey Kozlov)

„Ha ezt nem állítják meg gyorsan, annak nagyon súlyos következményei lehetnek” – tette hozzá.

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője Facebook-bejegyzést osztott meg a történésekről, melyben azt írta: 

A már említett mély betörés az ukrán Deep State-en is fenn van, most néztem rá, azaz az ukránok is megerősítették, mert a Deep State-re aligha kerül fel valami az állam ellenében. Ilyet ritkán látni… Egy 11,4 km mély betörés max. 48 óra alatt ebben a háborúban nem semmi.

Hozzátette: A 2022-ben botladozó oroszok eltanulták, amiben az ukránok jobbak voltak (drónok), minden kinevetett dolgukról az utóbbi időben kiderült hogy van értelme, a motorosrohamtól a madmax tankokig és a szamarakig. Ettől még nem lesz jogos az agresszió, de a minimális céljukat, a Donbaszt elérik így vagy úgy.”

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

