Számos ukrán forrásból érkeznek jelentések egy potenciálisan katasztrofális orosz áttörésről a Donyecki területen található Dobropillja irányába, ahol az előrenyomuló orosz csapatok elvágták a Dobropillját Kramatorszkkal összekötő utat – írja a The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója, Jaroszlav Trofimov az X-en.
Közeleg az ukrán katasztrófa, így nyomul előre az orosz haderő
Ukrajnai frontáttörésről és a háború lehetséges fordulópontjáról érkeztek hírek. Jaroszlav Trofimov, a The Wall Street Journal vezető külügyi tudósítója szerint az orosz erők a Donyecki területen mélyen betörtek Dobropillja irányába, elvágva a Kramatorszk felé vezető utat.
„Ha ezt nem állítják meg gyorsan, annak nagyon súlyos következményei lehetnek” – tette hozzá.
További Külföld híreink
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértője Facebook-bejegyzést osztott meg a történésekről, melyben azt írta:
A már említett mély betörés az ukrán Deep State-en is fenn van, most néztem rá, azaz az ukránok is megerősítették, mert a Deep State-re aligha kerül fel valami az állam ellenében. Ilyet ritkán látni… Egy 11,4 km mély betörés max. 48 óra alatt ebben a háborúban nem semmi.
Hozzátette: „A 2022-ben botladozó oroszok eltanulták, amiben az ukránok jobbak voltak (drónok), minden kinevetett dolgukról az utóbbi időben kiderült hogy van értelme, a motorosrohamtól a madmax tankokig és a szamarakig. Ettől még nem lesz jogos az agresszió, de a minimális céljukat, a Donbaszt elérik így vagy úgy.”
Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrajna: a pálya széléről kiabál a mindenből kihagyottak koalíciója
Magyarország nem írta alá a közös nyilatkozatot.
Orbán Viktornak üzent a Szigeten és ismét uszított a kitiltott antiszemita Kneecap + videó
Az északír Kneecap raptrió, bár három évre kitiltották őket Magyarországról, mégis „megjelent" a Sziget fesztiválon.
Ukrajna: luxus a halál árnyékában
Tombol a luxus Ukrajnában, miközben a szegényeket a frontra küldik.
Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom
Trump fontos döntést tett közzé.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrajna: a pálya széléről kiabál a mindenből kihagyottak koalíciója
Magyarország nem írta alá a közös nyilatkozatot.
Orbán Viktornak üzent a Szigeten és ismét uszított a kitiltott antiszemita Kneecap + videó
Az északír Kneecap raptrió, bár három évre kitiltották őket Magyarországról, mégis „megjelent" a Sziget fesztiválon.
Ukrajna: luxus a halál árnyékában
Tombol a luxus Ukrajnában, miközben a szegényeket a frontra küldik.
Trump bejelentette, hogy megegyezett a két szuperhatalom
Trump fontos döntést tett közzé.