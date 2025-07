Mivel Donald Trump most már nyitott arra, hogy amerikai gyártású fegyvereket vehessenek Ukrajnának, Olekszandr Szirszkij főparancsnok újabb kéréssel állt elő: nagyobb hatótávolságú rakétákat és azok Oroszország elleni bevetésének engedélyezését is kérte az Egyesült Államok elnökétől. Ukrajnának sürgősen szüksége van további légvédelmi rendszerekre és rakétákra – nyilatkozta Szirszkij a The Washington Postnak adott interjúban –, méghozzá a Biden-korszakból származó korlátozások nélkül.

Ukrajna főparancsnoka elmondta merre tart a háború. Fotó: Kaniuka Ruslan/Main Directorate of Communicatio

Moszkva rémálommá változtatja az ukrán éjszakákat

Moszkva éjjelente ballisztikus rakétákkal és több száz drónnal támadja az ukrán várásokat. Ukrajna eközben nehézségekkel küzd a harctéren, mivel nem tud elegendő katonát mozgósítani a létszámbeli fölényben lévő orosz hadsereg feltartóztatására. Írtunk róla, hogy Zelenszkij fegyverekért kilincsel, de mára elfogytak az ukrán katonák.