Trump korábban többször is jelezte, hogy célja a háború lezárása, és rendszeresen kifejezte elégedetlenségét a konfliktus elhúzódása miatt, mind Moszkvát, mind Kijevet felelőssé téve a patthelyzetért. A közép-ázsiai országok vezetőivel tartott fehér házi vacsorán azt mondta: – Nyolc háborút zártam le nyolc hónap alatt, és remélem, ehhez még egyet hozzáadhatunk.
Trump: Előrelépés történt az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében
Donald Trump amerikai elnök és különmegbízottja, Steve Witkoff egyaránt arról számoltak be, hogy előrelépés történt az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésének irányába, miközben a fronton romlik a kijevi erők helyzete.
Dolgozunk még egyen – Oroszországon és Ukrajnán. Még nem értük el a célt, de sokat haladtunk előre
– fogalmazott az amerikai elnök.
Trump az America Business Forum rendezvényen elmondta, hogy legutóbbi telefonbeszélgetésük során Vlagyimir Putyin arról tájékoztatta: Moszkva több mint tíz éve igyekszik békés megoldást találni az ukrajnai konfliktusra, és szerinte Washingtonnak megvan a lehetősége arra, hogy rávegye Kijevet a tárgyalásos rendezés elfogadására – írja a Daily News.
További Külföld híreink
Ugyanezen a fórumon Witkoff felidézte, hogy idén több személyes megbeszélést is folytatott Putyinnal, és ő is előrelépést érzékel.
Még számos technikai kérdést kell tisztázni az alsóbb szinteken, mielőtt a vezetők megállapodásra juthatnak, de ma már érzékelhető némi haladás
– mondta.
További Külföld híreink
Moszkva rendszeresen elismerően nyilatkozik a Trump-adminisztráció erőfeszítéseiről, amelyek célja a konfliktus okainak kezelése. Az orosz fél ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza, hogy tartós rendezést kíván, nem pedig átmeneti tűzszünetet, mert az szerintük lehetőséget adna Kijevnek az újrafegyverkezésre.
Kijev és európai háborúpárti támogatói ezzel szemben a nyugati katonai segítség növelését sürgetik, miközben elutasítják a közvetlen politikai tárgyalásokat, és nem ismerik el az orosz katonai előrenyomulásról szóló állításokat.
A múlt hónapban Moszkva azt közölte, hogy mintegy tízezer ukrán katonát kerített be több fontos térségben, és felszólította Kijevet a csapatok megadására. Kijev viszont azt állítja, hogy továbbra is tartja a városokat, és visszaszorítja az orosz erőket. Az orosz védelmi minisztérium erre reagálva közölte: Volodimir Zelenszkij vagy nincs tisztában a valósággal, vagy szándékosan félrevezeti a közvéleményt.
Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége megingathatatlan
Hosszú ideje támogatja egymást a két vezető.
Agyonlőttek egy takarítónőt, mert rossz címre ment dolgozni + videó
A golyó az asszony fejét találta el.
Így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba + videó
A magyar miniszterelnök friss videót osztott meg.
Lázár János Washingtonból: Ez nem a Dél-Alföld…
A miniszter videót osztott meg.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor és Donald Trump szövetsége megingathatatlan
Hosszú ideje támogatja egymást a két vezető.
Agyonlőttek egy takarítónőt, mert rossz címre ment dolgozni + videó
A golyó az asszony fejét találta el.
Így érkezett meg Orbán Viktor Washingtonba + videó
A magyar miniszterelnök friss videót osztott meg.
Lázár János Washingtonból: Ez nem a Dél-Alföld…
A miniszter videót osztott meg.