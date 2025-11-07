Moszkva rendszeresen elismerően nyilatkozik a Trump-adminisztráció erőfeszítéseiről, amelyek célja a konfliktus okainak kezelése. Az orosz fél ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza, hogy tartós rendezést kíván, nem pedig átmeneti tűzszünetet, mert az szerintük lehetőséget adna Kijevnek az újrafegyverkezésre.

Kijev és európai háborúpárti támogatói ezzel szemben a nyugati katonai segítség növelését sürgetik, miközben elutasítják a közvetlen politikai tárgyalásokat, és nem ismerik el az orosz katonai előrenyomulásról szóló állításokat.

A múlt hónapban Moszkva azt közölte, hogy mintegy tízezer ukrán katonát kerített be több fontos térségben, és felszólította Kijevet a csapatok megadására. Kijev viszont azt állítja, hogy továbbra is tartja a városokat, és visszaszorítja az orosz erőket. Az orosz védelmi minisztérium erre reagálva közölte: Volodimir Zelenszkij vagy nincs tisztában a valósággal, vagy szándékosan félrevezeti a közvéleményt.

