TrumpSteve Witkofforosz-ukrán háború

Trump: Előrelépés történt az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésében

Donald Trump amerikai elnök és különmegbízottja, Steve Witkoff egyaránt arról számoltak be, hogy előrelépés történt az orosz–ukrán háború diplomáciai rendezésének irányába, miközben a fronton romlik a kijevi erők helyzete.

Magyar Nemzet
2025. 11. 07. 11:47
Donald Trump Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Trump korábban többször is jelezte, hogy célja a háború lezárása, és rendszeresen kifejezte elégedetlenségét a konfliktus elhúzódása miatt, mind Moszkvát, mind Kijevet felelőssé téve a patthelyzetért. A közép-ázsiai országok vezetőivel tartott fehér házi vacsorán azt mondta: – Nyolc háborút zártam le nyolc hónap alatt, és remélem, ehhez még egyet hozzáadhatunk.

Trump: Előrelépés történt az orosz–ukrán háború rendezésében (Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Trump: Előrelépés történt az orosz–ukrán háború rendezésében. Fotó: Getty Images

Dolgozunk még egyen – Oroszországon és Ukrajnán. Még nem értük el a célt, de sokat haladtunk előre

 – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump az America Business Forum rendezvényen elmondta, hogy legutóbbi telefonbeszélgetésük során Vlagyimir Putyin arról tájékoztatta: Moszkva több mint tíz éve igyekszik békés megoldást találni az ukrajnai konfliktusra, és szerinte Washingtonnak megvan a lehetősége arra, hogy rávegye Kijevet a tárgyalásos rendezés elfogadására – írja a Daily News.

Ugyanezen a fórumon Witkoff felidézte, hogy idén több személyes megbeszélést is folytatott Putyinnal, és ő is előrelépést érzékel. 

Még számos technikai kérdést kell tisztázni az alsóbb szinteken, mielőtt a vezetők megállapodásra juthatnak, de ma már érzékelhető némi haladás

 – mondta.

Moszkva rendszeresen elismerően nyilatkozik a Trump-adminisztráció erőfeszítéseiről, amelyek célja a konfliktus okainak kezelése. Az orosz fél ugyanakkor továbbra is hangsúlyozza, hogy tartós rendezést kíván, nem pedig átmeneti tűzszünetet, mert az szerintük lehetőséget adna Kijevnek az újrafegyverkezésre.

Kijev és európai háborúpárti támogatói ezzel szemben a nyugati katonai segítség növelését sürgetik, miközben elutasítják a közvetlen politikai tárgyalásokat, és nem ismerik el az orosz katonai előrenyomulásról szóló állításokat.

A múlt hónapban Moszkva azt közölte, hogy mintegy tízezer ukrán katonát kerített be több fontos térségben, és felszólította Kijevet a csapatok megadására. Kijev viszont azt állítja, hogy továbbra is tartja a városokat, és visszaszorítja az orosz erőket. Az orosz védelmi minisztérium erre reagálva közölte: Volodimir Zelenszkij vagy nincs tisztában a valósággal, vagy szándékosan félrevezeti a közvéleményt.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

