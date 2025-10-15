Trump kijelentése fordulatot hozhat a háborúban

Trump szerint a háborút Putyinnak egy hét alatt meg kellett volna nyernie, ám a teljes körű invázió már a negyedik évébe lép, miközben Moszkva – állítása szerint – másfél millió katonát vesztett. Bár a halottaknak és a sebesülteknek ezt a számát független becslések nem támasztják alá, az amerikai elnök szerint az orosz veszteségek „soha nem látott mértékűek” – számolt be róla a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP

Ki gondolta volna, hogy Ukrajna négy évig képes lesz tartani magát Oroszországgal szemben?

– fogalmazott az elnök.