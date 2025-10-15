Rendkívüli

Orbán Viktornak is volt szerepe a béke megteremtésében + videó

Volodimir ZelenszkijPutyinTomahawkorosz-ukrán háborúTrump

Trump kijelentése fordulatot hozhat a háborúban

Donald Trump Javier Milei argentin elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Vlagyimir Putyinnak ideje lenne lépéseket tennie az ukrajnai háború lezárásáért, amely szerinte Oroszország számára drága és értelmetlen kudarcnak bizonyult.

Hagyánek Andrea
2025. 10. 15. 7:46
Donald Trump amerikai elnök Fotó: KEVIN DIETSCH Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Trump szerint a háborút Putyinnak egy hét alatt meg kellett volna nyernie, ám a teljes körű invázió már a negyedik évébe lép, miközben Moszkva – állítása szerint – másfél millió katonát vesztett. Bár a halottaknak és a sebesülteknek ezt a számát független becslések nem támasztják alá, az amerikai elnök szerint az orosz veszteségek „soha nem látott mértékűek” – számolt be róla a The Kyiv Independent cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump amerikai elnök üzent Putyinnak
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP

Ki gondolta volna, hogy Ukrajna négy évig képes lesz tartani magát Oroszországgal szemben?

 – fogalmazott az elnök.

Utalt arra is, hogy kész Tomahawk rakétákat is küldeni Ukrajnának, amennyiben Moszkva nem hajlandó a béketárgyalásokra. „Talán beszélek Putyinnal, és mondom neki: ha nem rendezi a háborút, elindítjuk a Tomahawkokat” – magyarázta.

Trump és Volodimir Zelenszkij október 17-én tárgalnak, a katonai támogatás kérdése lesz várhatóan a tárgyalás középpontjában.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Brüsszel megígérte, tovább fogja gyengíteni Oroszországot

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekKáli-medence

Festő a világ közepén

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Somogyi Győző látó, látomásos festő, a legnagyobbak egyike.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu