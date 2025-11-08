BoszkorkányszigetSzegedgerincműtét

Szörnyű tragédia: holtan találták meg a szekszárdi főorvost

A szekszárdi kórház fül-orr-gégész főorvosát szombat délután Szegeden, a Boszorkánysziget közelében találták meg.

Holtan találták meg dr. Kett Antóniát, a szekszárdi kórház 62 éves fül-orr-gégész főorvosát, aki november 3-án gerincműtéten esett át Szegeden. A pécsi születésű nő november 7-én tűnt el, és hiába kereste a családja és a hatóság is nagy erőkkel. Az Index információi szerint a Boszorkánysziget közelében találták meg a doktornőt. 

Dr. Kett Antónia november 7-én tűnt el (Forrás: Teol.hu)

A Teol.hu beszámolója szerint a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház közössége hivatalos közleményben erősítette meg, hogy dr. Kett Antónia főorvosnő tragikus hirtelenséggel elhunyt. A kórház szívszorító szavakkal búcsúzik tőle. A kórház közleményéből kiderül, dr. Kett Antónia nemcsak kiváló szakorvos, hanem a kórházi közösség meghatározó tagja volt, akinek hivatástudata és embersége sokak számára jelentett példát. Halála nemcsak szakmai, hanem emberi veszteség is a régió egészségügyi közössége számára – írták.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

