Nyoma veszett egy híres magyar orvosnak, kitört a riadalom a városban

A 62 éves, elismert pécsi fül-orr-gégész, Kett Antónia november 3-án gerincműtéten esett át Szegeden. Azóta nyoma veszett – adta hírül a Bama.hu.

A portál beszámolója szerint a pécsi születésű 61 éves nő november 7-én tűnt el, miután egyelőre ismeretlen helyre távozott a szegedi kórházból. Az orvosnő

nyakán kötés, valamint a gerinc mentén több műtéti heg is látható.

Egészségi állapota miatt csak mentő szállíthatja, amennyiben megtalálják – az orvosi biztonsági előírások szerint idegsebészeti ellátásra kell őt vinni, továbbá pszichiátriai megfigyelésre is szükség lehet, mivel öngyilkossági hajlama ismert – hívták fel a figyelmet.

A hölgy lánya a Facebookon közzétett posztjában azt írta, hogy édesanyja

egy sötét színű pizsamát viselt és a nyakába van tekerve egy kockás sálszerű ruha, és fehér szőrös papucsban van.

A szegedi rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki – a Police.hu-n pedig közzétették a keresett személlyel kapcsolatos információkat.

