Nyoma veszett egy híres magyar orvosnak, kitört a riadalom a városban

A neves pécsi orvos a kórházból tűnt el. A 61 éves nőt nagy erőkkel keresi a rendőrség.

Magyar Nemzet
Forrás: Bama.hu2025. 11. 08. 12:41
Fotó: Mehes Daniel Forrás: Shutterstock
A 62 éves, elismert pécsi fül-orr-gégész, Kett Antónia november 3-án gerincműtéten esett át Szegeden. Azóta nyoma veszett – adta hírül a Bama.hu. 

A kórház kamerája rögzítette az utolsó képet az eltűnt hölgyről (Forrás: Facebook/Bama.hu)

A portál beszámolója szerint a pécsi születésű 61 éves nő november 7-én tűnt el, miután egyelőre ismeretlen helyre távozott a szegedi kórházból. Az orvosnő 

nyakán kötés, valamint a gerinc mentén több műtéti heg is látható. 

Egészségi állapota miatt csak mentő szállíthatja, amennyiben megtalálják – az orvosi biztonsági előírások szerint idegsebészeti ellátásra kell őt vinni, továbbá pszichiátriai megfigyelésre is szükség lehet, mivel öngyilkossági hajlama ismert – hívták fel a figyelmet.

A hölgy lánya a Facebookon közzétett posztjában azt írta, hogy édesanyja 

egy sötét színű pizsamát viselt és a nyakába van tekerve egy kockás sálszerű ruha, és fehér szőrös papucsban van.

A szegedi rendőrkapitányság eltűnés miatt körözést adott ki – a Police.hu-n pedig közzétették a keresett személlyel kapcsolatos információkat. 

A Baranya vármegyei hírportálnak nyilatkozott az eltűnt nő lánya – a teljes cikket a további részletekkel elolvashatja a Bama.hu cikkében

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

