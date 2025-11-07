Madeleine McCanncsaládvizsgálat

Bűnösnek találták a nőt, aki azt állította, hogy ő Madeleine McCann

A lengyel Julia Wandelt bíróság elé állt, miután éveken át azt hangoztatta, hogy ő Madeleine McCann, a 2007-ben eltűnt brit kislány. A DNS-vizsgálatok cáfolták állítását, most pedig zaklatás miatt ítélték el.

2025. 11. 07. 18:31
Madeleine McCann Fotó: PASCAL GUYOT Forrás: AFP
(FILES) An undated handout photograph released by the Metropolitan Police in London on June 3, 2020, shows Madeleine McCann who disappeared in Praia da Luz, Portugal on May 3, 2007. A UK jury on Friday, November 7 2025, convicted a Polish woman who had claimed to be Madeleine McMann -- one of the world's highest-profile missing persons -- of harassing the girl's parents, but acquitted her of stalking them. (Photo by METROPOLITAN POLICE / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Madeleine McCann Fotó: (AFP)

A nő évekkel ezelőtt világszerte ismertté vált, miután azt állította, hogy ő Madeleine McCann, a 2007-ben eltűnt brit kislány.

 A DNS-vizsgálatok azonban egyértelműen kimutatták, hogy nem ő az eltűnt gyermek, nincs köze a McCann családhoz. 

Ennek ellenére Wandelt továbbra is próbált kapcsolatba lépni Madeleine szüleivel, üzeneteket írt nekik, és személyesen is felkereste őket. A bíróság zaklatásért ítélte el, ugyanakkor a súlyosabb vád alól felmentették. A nő hat hónap börtönbüntetést kapott, de ezt már letöltöttnek tekintették az előzetes fogva tartása miatt. 

A bíró távoltartási végzést is elrendelt a McCann család védelmében. 

Wandelt elmondása szerint gyermekkora óta mentális problémákkal küzd, és saját családja múltja miatt kezdett hinni abban, hogy ő Madeleine. A fiatal nő az interneten is terjesztette állításait, milliók figyelmét felkeltve világszerte. Madeleine McCann eltűnésének ügye továbbra is megoldatlan, a világ egyik legismertebb rejtélyeként tartják számon. 

Borítókép: Madeleine McCann (Forrás: AFP) 


