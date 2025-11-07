Bűnösnek találták a nőt, aki azt állította, hogy ő Madeleine McCann

A lengyel Julia Wandelt bíróság elé állt, miután éveken át azt hangoztatta, hogy ő Madeleine McCann, a 2007-ben eltűnt brit kislány. A DNS-vizsgálatok cáfolták állítását, most pedig zaklatás miatt ítélték el – írta a Hiradó.

Madeleine McCann Fotó: (AFP)

A nő évekkel ezelőtt világszerte ismertté vált, miután azt állította, hogy ő Madeleine McCann, a 2007-ben eltűnt brit kislány.

A DNS-vizsgálatok azonban egyértelműen kimutatták, hogy nem ő az eltűnt gyermek, nincs köze a McCann családhoz.

Ennek ellenére Wandelt továbbra is próbált kapcsolatba lépni Madeleine szüleivel, üzeneteket írt nekik, és személyesen is felkereste őket. A bíróság zaklatásért ítélte el, ugyanakkor a súlyosabb vád alól felmentették. A nő hat hónap börtönbüntetést kapott, de ezt már letöltöttnek tekintették az előzetes fogva tartása miatt.

A bíró távoltartási végzést is elrendelt a McCann család védelmében.

Wandelt elmondása szerint gyermekkora óta mentális problémákkal küzd, és saját családja múltja miatt kezdett hinni abban, hogy ő Madeleine. A fiatal nő az interneten is terjesztette állításait, milliók figyelmét felkeltve világszerte. Madeleine McCann eltűnésének ügye továbbra is megoldatlan, a világ egyik legismertebb rejtélyeként tartják számon.