Halálos tűz pusztított egy parfümraktárban

Többen meghaltak Törökországban, amikor tűz ütött ki egy ipari épületben.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 19:59
tűz,illusztráció
Fotó: Shutterstock
Tűz pusztított szombaton egy törökországi parfümraktárban, hatan meghaltak, öt ember megsérült – közölték hivatalos források. A tájékoztatás szerint az eset az északnyugat-törökországi Kocaeli tartomány Dilovasi nevű városában történt, amely Isztambultól 70 kilométerre délre fekszik.

Halálos tűzeset Törökországban (Forrás: X/Képernyőkép)

Ilhami Aktas tartományi kormányzó közölte, hogy a tüzet sikerült eloltani, oka egyelőre ismeretlen, és hogy az egyik sérült állapota válságos. Az ügyben vizsgálat indult. Helyi sajtóforrások szerint a tüzet több robbanás előzte meg.

Az NTV török magántelevízió úgy tudja, hogy 

a raktárnak használt épület két szintje szinte teljesen megsemmisült.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)

 

