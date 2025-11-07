benzinteremgarázstűzBRFKBudapesti Rendőr-főkapitányság

Elkapták a halálos budapesti teremgarázstűz gyanúsítottját, igaz, egyelőre mindent tagad + videó

A tűzben egy nő meghalt és 240 millió forintos kár keletkezett.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 07. 18:07
a kiégett garázs Forrás: Police
Elfogták a fővárosi rendőrök azt a férfit, aki májusban a gyanú szerint tüzet okozott egy XI. kerületi teremgarázsban; a füstben egy nő meghalt – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) pénteken a rendőrség honlapján.

Május 2-án hajnalban érkezett tűzesetről jelzés egy XI. kerületi mélygarázsból, az autókra és motorkerékpárokra is átterjedő lángokat a tűzoltók fékezték meg. Az egyik kocsi mellett találtak egy eszméletlen nőt, akinek az életét a mentők már nem tudták megmenteni.

Az épületben és a járművekben okozott kár megközelíti a 240 millió forintot.

A szemle közben kiderült, hogy a tüzet szándékos gyújtogatás okozta. A gyanú szerint az elkövető betörte egy parkoló autó ablakát, majd benzint locsolt az utastérbe, és meggyújtotta.

A feltételezett elkövetőt, egy 47 éves férfit november 3-án a VII. kerületi lakásában fogták el. A nyomozók az ott tartott kutatás során elektronikai eszközöket, a parkoló melletti ház egyik lakásának kulcsát és ajtónyitó bilétákat foglaltak le. Megtalálták azt a ruhát, amelyet a férfi az elkövetéskor viselt, továbbá az autójából egy eddig ismeretlen összetevőjű folyadékot tartalmazó ballon is előkerült, ezenkívül kábítószergyanús anyagokat is találtak. A lefoglalt anyagokat szakértők vizsgálják.

A férfit halált előidéző közveszélyokozás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, de nem ismerte be a bűncselekmény elkövetését. A rendőrök a gyanúsítottat őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

