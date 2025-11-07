Elkapták a halálos budapesti teremgarázstűz gyanúsítottját, igaz, egyelőre mindent tagad + videó

Május 2-án hajnalban érkezett tűzesetről jelzés egy XI. kerületi mélygarázsból, az autókra és motorkerékpárokra is átterjedő lángokat a tűzoltók fékezték meg. Az egyik kocsi mellett találtak egy eszméletlen nőt, akinek az életét a mentők már nem tudták megmenteni.

Az épületben és a járművekben okozott kár megközelíti a 240 millió forintot.