Ripityára törtek az autók az Árpád-hídon, többen kórházba kerültek

A budapesti rendőrség azt közölte az Origóval, hogy november 8-án hajnali 1 óra 5 perckor az Árpád hídon, a III. kerületi Flórián tér 3. szám alatti felüljárón egy autó frontálisan karambolozott egy taxival. A baleset során a taxi sofőrje, a másik autó feltehetően versenyző sofőrje, valamint az utasa is megsérült, és kórházba került.

Poszt a 2025. november 8-ai, hajnali Árpád hídi balesetről, amelyet egy versenyző audis okozott. Forrás: Facebook

A közösségi médiában feltöltött fényképek és beszámolók szerint egy luxusautó az érintett a balesetben.

Az Audi vezetője hatalmas sebességgel hajtott fel az Árpád hídra, ott kisodródott, és a kanyarban nekiütközött a taxinak, amit mintegy 30 méterre eltolt. A posztoló szerint az autóban több, 18–20 éves fiatal utazott és hangosan szólt benne a zene.

A rendőrség a helyszíni szemle után megkezdte az adatgyűjtést, és közúti baleset gondatlan okozása miatt indított büntetőeljárást az ügyben.

Biciklist gázolt halálra egy versenyző luxusautós

Korábban is történt már súlyos baleset versenyző autósok miatt az Árpád hídon. Mint az közismert, 2023. július 1-jén egy feltuningolt Mercedes száguldozó sofőrje egy kerékpárost gázolt el. Az Árpád hídi gázoló ügyét a Magyar Nemzet is követte.