Bakondi György: Méltán lehetünk büszkék Donald Trump Magyarországról szóló nyilatkozataira

Bakondi György erről Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozójával összefüggésben beszélt, ahol az amerikai elnök egyebek mellett azt mondta, tisztelni kellene Magyarországot és vezetőit, mert igazuk volt a migrációval kapcsolatban.

Donald Trump és Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

Magyarország megelőzte annak a helyzetnek a kialakulását, amelyet »szerte Európában ma láthatunk, ahol tanúi lehetünk a közbiztonság különösen nagyvárosokat érintő drámai romlásának«

– fogalmazott a belbiztonsági főtanácsadó. Bakondi György úgy vélte, sok hasonló vonás figyelhető meg a magyar és az amerikai kormányzat mostani migrációs politikája között. Emlékeztetett egyúttal arra, hogy az előző amerikai kormányzati ciklus alatt milliószámra érkeztek az Egyesült Államokba többnyire bűnözői életmódot folytató, korábban kábítószerrel összefüggő és más súlyos bűncselekményeket elkövető illegális bevándorlók, és súlyosan veszélyeztették az ország belső biztonságát.

Az amerikai kormányzat nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy ezeket eltávolítsa az országból és csak azok maradjanak, akik jogszerűen tartózkodnak ott, és beilleszkedtek a társadalomba, munkát végeznek, hasznos tagjai a közösségeknek

– tette hozzá. A belbiztonsági főtanácsadó megítélése szerint Donald Trump elismerő szavai Magyarországról a brüsszeli vezetésnek is szóltak, hogy „talán időszerű lenne felülvizsgálni” az eddig képviselt migrációs álláspontjukat, és „nyugodtan alapul vehetik a magyar példát”.

Azzal kapcsolatban, hogy a migrációs ügyekben illetékes holland és a belga miniszter felszólította az Európai Bizottságot, biztosítsa a migrációs paktumban foglaltak érvényesítését, és a jogi kötelezettségeiket nem teljesítő államok ne részesülhessenek a szolidaritási mechanizmus előnyeiből, Bakondi György úgy reagált: Hollandiában és Belgiumban is komoly migrációs válság alakult ki, az ottani közbiztonság terén komoly probléma van.