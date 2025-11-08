Európai UnióOrbán-Trump-csúcsDonald TrumpBakondi GyörgyMagyarország

Bakondi György: Méltán lehetünk büszkék Donald Trump Magyarországról szóló nyilatkozataira

Méltán lehetünk büszkék arra, hogy Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke sok fontos nyilatkozatot tett a magyar–amerikai kapcsolatokról és Magyarországról, amelynek az Európai Unió (EU) politikai nyomásgyakorlása, bírságolása ellenére komolyak az erőfeszítései a közbiztonság fenntartásáért – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szombat esti műsorában.

Magyar Nemzet
2025. 11. 08. 20:40
Donald Trump és Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
Bakondi György erről Donald Trump és Orbán Viktor washingtoni találkozójával összefüggésben beszélt, ahol az amerikai elnök egyebek mellett azt mondta, tisztelni kellene Magyarországot és vezetőit, mert igazuk volt a migrációval kapcsolatban. 

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Donald Trump és Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/MTI/Kaiser Ákos

 

Magyarország megelőzte annak a helyzetnek a kialakulását, amelyet »szerte Európában ma láthatunk, ahol tanúi lehetünk a közbiztonság különösen nagyvárosokat érintő drámai romlásának«

– fogalmazott a belbiztonsági főtanácsadó. Bakondi György úgy vélte, sok hasonló vonás figyelhető meg a magyar és az amerikai kormányzat mostani migrációs politikája között. Emlékeztetett egyúttal arra, hogy az előző amerikai kormányzati ciklus alatt milliószámra érkeztek az Egyesült Államokba többnyire bűnözői életmódot folytató, korábban kábítószerrel összefüggő és más súlyos bűncselekményeket elkövető illegális bevándorlók, és súlyosan veszélyeztették az ország belső biztonságát. 

Az amerikai kormányzat nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy ezeket eltávolítsa az országból és csak azok maradjanak, akik jogszerűen tartózkodnak ott, és beilleszkedtek a társadalomba, munkát végeznek, hasznos tagjai a közösségeknek

– tette hozzá. A belbiztonsági főtanácsadó megítélése szerint Donald Trump elismerő szavai Magyarországról a brüsszeli vezetésnek is szóltak, hogy „talán időszerű lenne felülvizsgálni” az eddig képviselt migrációs álláspontjukat, és „nyugodtan alapul vehetik a magyar példát”. 

Azzal kapcsolatban, hogy a migrációs ügyekben illetékes holland és a belga miniszter felszólította az Európai Bizottságot, biztosítsa a migrációs paktumban foglaltak érvényesítését, és a jogi kötelezettségeiket nem teljesítő államok ne részesülhessenek a szolidaritási mechanizmus előnyeiből, Bakondi György úgy reagált: Hollandiában és Belgiumban is komoly migrációs válság alakult ki, az ottani közbiztonság terén komoly probléma van. 

Mi úgy gondoljuk, hogy nem az illegális bevándorlók elosztása a megoldás az EU tagállamai között, hanem a külső határok védelme, és az, hogy csak a hatóságok által kiadott döntés alapján léphessen be valaki az unióba

– mondta. Hangsúlyozta, ha a magyar kormány követné a kvóták szerinti elosztást, már el kellett volna kezdeni egy több mint 30 ezer migráns elhelyezésére alkalmas, nyílt tábor építését. 

Arról, hogy az mivel jár, a debreceni és a bicskei menekülttábor környékén élőknek beható ismereteik vannak, és könnyű felidézni a 2015-ös nagy migránsválságot azoknak, akik akkor a Keleti pályaudvarnál jártak, vagy látták az M1-esen gyalogló illegális bevándorlókat. 

A stabil közbiztonság, a mindennapi élet biztonságának garantálása elsőrangú nemzeti érdek kell hogy legyen, „mindannyiunk érdeke, hogy Magyarország a magyarok érdekeit érvényesítse többek között a migrációs politikában is” – hangoztatta Bakondi György.

 

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

